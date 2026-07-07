Gustavo Dudamel liderará concierto solidario por Venezuela con la LA Phil

La música volverá a convertirse en un puente de esperanza para Venezuela. Gustavo Dudamel anunció un concierto benéfico junto a la Filarmónica de Los Ángeles (LA Phil) con el propósito de recaudar recursos para las comunidades golpeadas por los recientes terremotos que sacudieron al país sudamericano.

Bajo el nombre de “Un Concierto por Venezuela”, la presentación se realizará el próximo 23 de agosto en el Hollywood Bowl.

El programa incluirá invitados especiales, cuyos nombres serán revelados en las próximas semanas, y tendrá un significado especial para el director venezolano, ya que será su última actuación como Director Musical y Artístico de la LA Phil.

Iniciativa para apoyar la recuperación

En un comunicado, Gustavo Dudamel expresó el profundo vínculo que mantiene con su país natal y explicó la motivación detrás de este proyecto solidario.

“Venezuela siempre será mi hogar, y en cada momento, mis pensamientos están con las familias cuyas vidas han sido cambiadas para siempre por esta tragedia. El sufrimiento es inmenso, pero también lo es la fuerza y la resiliencia de nuestra gente. Este concierto en el Hollywood Bowl es una invitación a unirnos y transformar nuestra compasión en acción”, manifestó.

La iniciativa nació como respuesta a los terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 registrados el pasado 24 de junio, que provocaron el colapso de varios edificios en La Guaira y Caracas. El desastre ha dejado más de 3,000 personas fallecidas y más de 17,000 habitantes sin hogar al momento.

Todo el dinero recaudado será destinado al Fondo de Recuperación por Terremotos para Apoyar a las Comunidades Venezolanas, creado en alianza con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

“Ayudaremos a nuestro país a sanar y reconstruirse”

Dudamel destacó que la colaboración entre distintas organizaciones permitirá que la ayuda llegue, tanto a las necesidades más urgentes, como a los procesos de recuperación a largo plazo.

“A través de nuestras asociaciones, podemos ayudar a garantizar que la ayuda humanitaria urgente llegue a quienes más la necesitan, al mismo tiempo que trabajamos en los esfuerzos de recuperación a largo plazo”, señaló el director.

Además, añadió un mensaje de esperanza para sus compatriotas: “Cada persona que se una a nosotros y cada contribución realizada es un recordatorio para el pueblo de Venezuela de que no están solos. Juntos, a través de la música, la generosidad y la esperanza, ayudaremos a nuestro país a sanar y reconstruirse”.

Por su parte, Kim Noltemy, presidenta y directora ejecutiva de la Filarmónica de Los Ángeles, también respaldó la iniciativa: “En momentos de profunda necesidad, nuestra responsabilidad como institución se extiende más allá del escenario. Estamos agradecidos por la oportunidad de brindar apoyo financiero directo a los esfuerzos de ayuda para las comunidades en Venezuela con una donación caritativa de $50,000 dólares, y de estar junto a Gustavo para dar vida a este concierto en el Bowl”.

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