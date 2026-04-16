Gustavo Dudamel prepara una cita especial en Nápoles

Gustavo Dudamel y la Filarmónica de Nueva York están listos para un concierto muy especial en el Teatro San Carlos de Nápoles.

El director venezolano aterriza en la ciudad italiana para encabezar una experiencia diseñada para expandir los sentidos y honrar a figuras esenciales de la composición del siglo XX.

Un cruce entre música, artes visuales y nuevas narrativas escénicas

La institución napolitana anunció que este fin de semana presentará una coproducción “inédita” junto a la orquesta neoyorquina, concebida para acercar su temporada a “nuevos lenguajes visuales y conceptuales”. La propuesta involucra a la artista serbia Marina Abramovic, quien aporta una mirada experimental que dialoga con las partituras elegidas.

El programa convoca dos obras emblemáticas de los años previos y posteriores a la Primera Guerra Mundial: “L’histoire du soldat” (1917), de Ígor Stravinski, y “El amor brujo” (1915), de Manuel de Falla. Ambas nacieron en una París creativa y efervescente, y ahora cobran vida bajo una apuesta escénica que también integra los videos del realizador Nabil Elderkin.

Para esta ocasión, “El amor brujo” sumará la interpretación vocal de Pasión Vega y las coreografías de la bailarina italiana Sara Maurizi, quienes se apropian de la historia de Candela, aquella mujer que lucha por ganar el amor de un hombre que no corresponde sus sentimientos. Como recuerda la tradición de la obra, su protagonista recurre a rituales y hechizos para abrir un camino que parece negársele.

El debut de Dudamel en el histórico escenario napolitano

Aunque ha estado al frente de las orquestas más prestigiosas del mundo, esta será la primera vez que Gustavo Dudamel dirija a la orquesta del San Carlo. Su presencia coincide con el homenaje que el teatro prepara por los 150 años del nacimiento de Manuel de Falla y los 80 de su muerte, dos efemérides que reivindican su legado en la música española.

El recinto, inaugurado en 1737, es considerado la ópera en activo más antigua del mundo. Su historia se entrelaza con grandes nombres y transformaciones culturales, por lo que este montaje adquiere un peso especial. La ciudad de Nápoles, siempre ligada a leyendas y supersticiones, sirve como paisaje perfecto para una noche en la que la música se mueve entre zonas misteriosas y emociones profundas.

“L’histoire du soldat”, interpretada por el actor Valentino Mannias, narra el pacto que un militar hace con el diablo a cambio de riqueza y poder. Su violín, símbolo de su identidad, se convierte en moneda de cambio dentro de una parábola que cuestiona qué se pierde a cambio de complacer la ambición.

Con este cruce de disciplinas, el concierto se perfila como uno de los puntos más sugerentes de la temporada. Dudamel, Abramovic, Vega y el equipo creativo proponen un viaje que abraza la tradición, mira hacia lo contemporáneo y celebra la vitalidad de obras que siguen generando nuevas lecturas más de un siglo después.

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