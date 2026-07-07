Juan Soto comienza a poner números de MVP con los Mets en 2026

Juan Soto está poniendo los mejores números desde que viste el uniforme de los Mets de Nueva York y está liderando varías categorías ofensivas de la Liga Nacional.

Soto fue uno de los héroes de la victoria de los Mets, este lunes, ante los Bravos de Atlanta. El dominicano conectó un jonrón de tres carreras en la parte baja del noveno cuando perdían por dos carreras.

El jardinero de los Mets tiene un promedio de bateo de .375 con 27 hits, 6 jonrones, 16 carreras impulsadas y 13 carreras anotadas en 22 juegos desde el 11 de junio de 2026.

El toletero dominicano actualmente está como líder en porcentaje de embasados (OBP), slugging, OPS y OPS+ en la Liga Nacional, por encima de otros jugadores como Shohei Ohtani, Kyle Schwarber, Pete Crow-Armstrong, entre otros.

Soto tiene un promedio de bateo de .301 con 77 hits, 19 jonrones, 46 carreras impulsadas y 41 carreras anotadas en 72 juegos esta temporada.

El dominicano viene de conectar 43 jonrones e impulsar 105 carreras en su primer año con los Mets. Aunque aún los fanáticos han exigido al pelotero y al equipo volver a la postemporada.

Soto está en el segundo año de su contrato por 15 años y $765 millones de dólares con los Mets de Nueva York.

Mets siguen lejos de los playoffs aún con Juan Soto

Los Mets están todavía lejos de pelear por un puesto de postemporada en la División Este de la Liga Nacional.

Todos los equipos tienen récord positivo, a excepción de los Mets con récord de 39 victorias y 53 derrotas.

Nueva York está a 11 juegos de distancia del último puesto a playoffs en el Comodín de la Liga Nacional y a 15 de los Bravos de Atlanta en su división.

Los Mets, que despidieron al manager Carlos Mendoza, van camino a quedarse fuera de los playoffs por segunda temporada consecutiva.

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