Vasco Aguirre asume caída de México en el Mundial 2026: “Si hay que señalar, es al entrenador”

Tras concretarse la dolorosa eliminación ante Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026, Javier “El Vasco” Aguirre asumió la total responsabilidad de la derrota en el Estadio Azteca y anunció oficialmente su salida del banquillo tricolor.

Aguirre compareció ante los medios de comunicación para blindar a sus dirigidos de los cuestionamientos y adjudicarse por completo el balance negativo del encuentro: “La manera duele mucho, los 26 jugadores me hicieron muy feliz, deben de irse con la cabeza en alto, la crítica es al entrenador. Dejaron la piel en el campo; si hay que señalar, es al entrenador. Hoy no pudo ser, hoy fui yo quien perdió el partido. No voy a justificar nada, derrota es derrota”, afirmó de manera tajante.

El “Vasco” lamentó la falta de contundencia de su ofensiva, destacando que su equipo generó 18 disparos totales pero solo logró direccionar seis o siete entre los tres palos. El choque ante los británicos marcó el último capítulo de Javier Aguirre al frente del combinado nacional, poniendo fin a una etapa inolvidable de cinco partidos en territorio patrio durante la Copa.

“Me despido de la Selección, del Estadio Azteca, fue mi último partido aquí. Le di un gran abrazo a Rafael Márquez, que continúe con esto, que vengan cuatro años muy buenos para él”, reveló el técnico.

Santiago Giménez salió lesionado

Por si la eliminación fuera poco, el combinado mexicano cerró la noche con una preocupante noticia médica. El delantero Santiago Giménez no pudo concluir las acciones en el campo tras sufrir una fuerte lesión en los minutos finales, la cual obligó al cuerpo médico a retirarlo de emergencia del inmueble.

El propio Javier Aguirre confirmó en la conferencia de prensa que el atacante del Feyenoord tuvo que ser trasladado en ambulancia a un centro médico local: “Estamos esperando el diagnóstico de Santi, que se fue al hospital”, concluyó el estratega.

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