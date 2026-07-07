Mariska Hargitay se convierte en la primera mujer en conducir los premios Emmy en 15 años

La actriz y productora Mariska Hargitay fue elegida por NBC para presentar la 78.ª edición de los Premios Emmy, convirtiéndose en la primera mujer en estar al frente de esta ceremonia en 15 años.

Hargitay es protagonista y productora ejecutiva de “Law & Order: SVU”, una de las series más longevas de la televisión estadounidense que cuenta con 27 temporadas. La actriz y productora expresó lo honrada que se siente al ser elegida como presentadora de esta edición de los Premios Emmy.

“Sacar a la luz historias importantes ha sido la esencia de mi carrera. Es un gran honor para mí presentar la 78.ª edición de los Premios Emmy —en el centenario de mi querida NBC— y celebrar a esta extraordinaria comunidad de narradores”, declaró Hargitay en un comunicado.

“Ya sea actor o director, diseñador de vestuario o de sonido, todos tenemos el privilegio de participar en la creación de una televisión que nos une. Sin importar cómo, dónde o cuándo la veamos, estamos juntos en nuestras risas, nuestras lágrimas, nuestro amor por las historias y nuestra ilusión por ver qué sucede a continuación”, continuó en el comunicado.

Esta es la primera vez en 15 años que una mujer presenta una ceremonia de los Premios Emmy. La última mujer en presentar esta premiación fue Jane Lynch en 2011 para la cadena Fox.

La 78.ª edición de los Premios Emmy se celebrará en el Peacock Theater de LA Live el lunes 14 de septiembre a las 8 pm ET/5 pm PT. La ceremonia se transmitirá en vivo por NBC y Peacock.

Hargitay no solo es la primera mujer en 15 años en presentar los Premios Emmy sino que es la cuarta en lo que va del siglo XXI. Ellen DeGeneres fue la presentadora en 2001 y 2005; luego fue el turno de Heidi Klum, quien copresentó la gala con Tom Bergeron, Howie Mandel, Jeff Probst y Ryan Secrest en 2008, y la última fue Lynch en 2011.

Mariska Hargitay saltó a la fama en 1999 al protagonizar la exitosa serie “Law & Order: SVU”. Ganó el Emmy a la mejor actriz principal de drama en 2006 por “SVU” y ha sido nominada en esa categoría ocho veces (de forma consecutiva desde 2004 hasta 2011). Ganó también un premio Emmy al mejor documental de 2017 como productora de “I Am Evidence”. También ha ganado un Globo de Oro y ha sido nominada seis veces a los premios SAG-AFTRA Actor Awards.

Cris Abrego, presidente de la Academia de Televisión, destacó la trayectoria de Mariska Hargitay y su importante papel en la televisión estadounidense. “Mariska es una de las estrellas más queridas de la televisión, cuyo talento, autenticidad y extraordinaria conexión con el público la han convertido en una figura clave en nuestra industria y en la cultura. Estamos encantados de que nos acompañe como presentadora de la gala de los Emmy de este año y sabemos que creará una velada inolvidable en honor a lo mejor de la televisión”, dijo Abrego.

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