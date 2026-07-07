Qué día de la semana ahorras más al comprar en Walmart, Costco y Sam’s Club

Elegir el momento adecuado para hacer las compras puede ser tan importante como aprovechar cupones o promociones. De acuerdo con especialistas en ahorro, acudir a Walmart, Costco o Sam’s Club en determinados días de la semana aumenta las posibilidades de encontrar mejores descuentos, productos recién surtidos y menos filas.

Aunque cada cadena tiene su propio calendario de reabastecimiento y rebajas, existen días específicos en los que los compradores pueden aprovechar una mejor experiencia y mayores oportunidades de ahorro.

Costco: martes y miércoles por la mañana

Para quienes compran en Costco, los mejores días son martes y miércoles por la mañana, preferentemente alrededor de las 10:00 a.m.

Durante esos días ya terminó la alta afluencia del fin de semana y los pasillos suelen estar mucho más despejados. Además, la mercancía que llegó durante la noche ya fue colocada en los estantes.

Grocery Coupon Guide también señala que es en ese periodo cuando los gerentes comienzan a identificar algunos productos con etiquetas de liquidación, por lo que aumentan las posibilidades de encontrar ofertas en mercancía que busca salir del inventario.

Sam’s Club: el martes es la mejor opción

En Sam’s Club, el martes destaca como el mejor día para realizar las compras.

Tras el intenso movimiento del fin de semana, las tiendas aprovechan ese día para realizar conteos de inventario y reorganizar mercancía.

Según Grocery Coupon Guide, durante las primeras horas del martes también es más común encontrar descuentos en carnes refrigeradas.

Además, áreas como el centro de llantas y el departamento de electrónica suelen registrar menor demanda, lo que facilita recibir atención más rápida por parte del personal.

Walmart: de lunes a miércoles por la mañana

En el caso de Walmart, el periodo recomendado comprende lunes, martes y miércoles, entre las 7:00 y las 10:00 de la mañana.

Durante ese horario, los empleados del turno nocturno ya terminaron de surtir los pasillos con los productos recién llegados y los gerentes comienzan a colocar las nuevas rebajas conocidas como rollback.

También es el momento en que aparecen las etiquetas rojas de liquidación antes de que otros compradores agoten los productos con descuento.

¿Por qué conviene evitar el fin de semana?

Grocery Coupon Guide advierte que hacer las compras el viernes por la tarde o el domingo por la tarde suele ser menos conveniente.

En esos horarios aumenta considerablemente la cantidad de clientes, lo que provoca largas filas, mayor agotamiento del inventario y menos posibilidades de encontrar artículos rebajados.

Además, muchas secciones de liquidación ya fueron revisadas por los compradores que acudieron temprano, mientras que los empleados suelen concentrarse en atender las cajas registradoras en lugar de reabastecer mercancía o colocar nuevas ofertas.

Cambiar el día de compras puede generar ahorros

Los especialistas concluyen que adaptar el calendario de compras al ciclo de inventario de cada tienda no tiene ningún costo y puede traducirse en mejores oportunidades para ahorrar.

Acudir entre semana y durante la mañana permite encontrar pasillos menos saturados, estantes completamente abastecidos y acceso anticipado a productos en liquidación, además de reducir la necesidad de realizar compras de último momento en tiendas de conveniencia, donde los precios suelen ser más elevados.

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