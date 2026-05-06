Costco vs. Sam’s Club: cuál membresía te conviene más

Elegir entre Costco y Sam’s Club puede depender de varios factores, desde el costo anual hasta la comodidad al comprar. Ambas cadenas ofrecen descuentos y beneficios exclusivos, pero existen diferencias importantes que podrían inclinar la decisión.

Cuánto cuesta cada membresía

Costco maneja tres opciones de membresía:

–Gold Star: $65 al año

–Business Membership: $65 al año

–Executive Membership: $130 al año

La membresía Business permite comprar productos para reventa y agregar titulares adicionales por $65 cada uno.

La versión Executive incluye recompensas del 2% anual en compras elegibles, con un límite de hasta $1,250, además de descuentos adicionales en servicios.

Por su parte, Sam’s Club tiene dos niveles:

–Club: $50 al año

–Plus: $110 al año

La membresía Plus ofrece beneficios como:

–Envío gratuito o entregas en compras mayores a $50

–Horarios de compra anticipados

–Descuentos en farmacia, óptica y llantas

–Recompensas del 2% en Sam’s Cash, con un máximo de $500 al año

¿Dónde hay mejores precios?

Según una revisión realizada por Business Insider en 2022, Costco tendría precios más bajos en términos generales.

Sin embargo, otras comparaciones señalan que Sam’s Club puede resultar más económico en ciertos productos.

Los especialistas recomiendan revisar los precios de los artículos que se compran con mayor frecuencia antes de decidir.

Diferencias en devoluciones

Ambas cadenas cuentan con garantía de satisfacción del 100%, aunque existen excepciones.

En productos electrónicos y electrodomésticos grandes, las devoluciones deben hacerse dentro de los primeros 90 días.

La principal diferencia aparece en teléfonos celulares:

–Sam’s Club permite devoluciones solo durante dos semanas

–Costco ofrece un periodo más amplio dentro de su política habitual

La ventaja que podría inclinar la balanza

Uno de los puntos más fuertes de Sam’s Club es la comodidad al momento de pagar.

Mientras Costco suele ser criticado por sus largas filas, Sam’s Club ofrece opciones como:

–Recogida en la acera (curbside pickup)

–La herramienta ‘Scan & Go’ en su aplicación móvil

Esta función permite escanear productos desde el teléfono y ver el total de la compra en tiempo real, algo útil para personas que buscan controlar su presupuesto.

Más sucursales para Costco

En cuanto a presencia física:

–Costco cuenta con alrededor de 890 tiendas en el mundo

–Sam’s Club tiene aproximadamente 600 sucursales

Para muchas personas, la ubicación más cercana puede terminar siendo el factor decisivo.

¿Cuál conviene más?

El análisis del portal Real Simple concluye que, salvo que exista preferencia por marcas propias como Kirkland en Costco o Member’s Mark en Sam’s Club, lo más conveniente suele ser elegir la tienda:

–Más cercana

–Con mejores precios en productos habituales

–O con servicios que se adapten mejor a cada estilo de compra

También existen formas de probar ambas experiencias sin pagar una membresía completa, como usar tarjetas de regalo de Costco o accesos temporales de Sam’s Club para compras en línea.

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