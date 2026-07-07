Una nueva emisora digital en Nueva York apuesta a los artistas emergentes y grandes éxitos latinos

En un panorama mediático cada vez más dominado por grandes conglomerados de comunicación y fórmulas comerciales estandarizadas, surge en el Alto Manhattan de la ciudad de Nueva York bonytafm.com, una apuesta poco común en la radio latina: abrir sus micrófonos a los nuevos talentos musicales que suelen quedar fuera del radar de las grandes corporaciones de la industria.

La nueva emisora digital surge con la misión de convertirse en una plataforma de difusión para artistas independientes, productores emergentes y proyectos musicales que enfrentan crecientes dificultades para acceder a espacios de promoción en la radio convencional.

Su llegada constituye un hecho significativo en una ciudad considerada uno de los mercados mediáticos más competitivos e influyentes del mundo.

Bajo la dirección del comunicador dominicano Roberto Gerónimo, quien acumula más de 36 años de experiencia en radio, televisión y producción de contenidos para la comunidad latina, bonytafm.com busca recuperar el espíritu que durante décadas caracterizó a la radio hispana neoyorquina: servir de puente entre el público y las nuevas expresiones musicales.

“La radio fue durante muchos años una verdadera vitrina para los artistas que comenzaban sus carreras. Con el tiempo, muchos de esos espacios desaparecieron. Nosotros queremos volver a abrir esa puerta”, plantea Gerónimo tras explicar el punto de arranque que impulsa este proyecto.

La emisora combinará estrenos musicales, propuestas independientes y artistas emergentes con los grandes éxitos que forman parte de la memoria colectiva latina.

Su programación incluirá géneros como merengue, salsa, bachata, reguetón, baladas y música tropical, en una mezcla dirigida tanto a nuevas generaciones como a oyentes que buscan reencontrarse con los clásicos.

Una audiencia global

El nombre bonytafm.com, escrito con “Y” como un guiño a Nueva York, refleja la identidad de una estación concebida desde la Gran Manzana para una audiencia global.

La plataforma estará disponible a través de su sitio web, YouTube, Facebook, Instagram y aplicaciones móviles, permitiendo el acceso desde cualquier lugar del mundo.

Además de su propuesta musical, la emisora contará con la participación de locutores y comunicadores hispanos que acompañarán la programación diaria con información, entretenimiento y contenidos orientados a fortalecer la conexión cultural de la comunidad latina.

Bajo el lema “¡creando y recordando éxitos!”, la nueva estación busca posicionarse como un espacio donde convivan la nostalgia musical y el descubrimiento de nuevas voces.

En un momento en que muchos artistas independientes encuentran cada vez menos oportunidades de exposición en los medios tradicionales, la iniciativa apuesta por devolverle a la radio uno de sus papeles históricos: descubrir talento y acercarlo al público.