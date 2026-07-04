El Mundial 2026 ya impulsa el consumo en EE.UU.; visitantes gastan 17% más que los residentes

El Mundial 2026 ya está impulsando la economía de las 11 ciudades sede en Estados Unidos que permanecerán vigentes para la parte definitiva del torneo. De acuerdo con Bank of America Institute, el gasto de los visitantes aumentó 17.4% respecto al mismo periodo del año anterior durante la fase de grupos, mientras que el consumo total creció 5.4% entre el 10 y el 28 de junio. Los datos confirman que el torneo representa un fuerte impacto en hoteles, restaurantes, comercios y servicios en las principales sedes.

El incremento de visitantes también ha elevado la demanda de servicios: hospedaje, precios que en algunas ciudades duplican o triplican los niveles habituales del verano, restaurantes y transporte en ciudades como Atlanta, Dallas, Miami, Nueva York y Los Ángeles, donde la actividad económica vinculada al torneo continúa acelerándose y se extenderá hasta el 19 de julio, cuando se realice la final del evento en MetLife Stadium.

El visitante externo, el verdadero motor del gasto

De acuerdo con el reporte ‘El consumidor de la Copa del Mundo está encontrando la parte trasera de la red’ del Bank of America Institute, hay una diferencia evidente entre el gasto realizado por residentes de estas ciudades, con un aporte pequeño, y el turista que viajó desde otra ciudad o país, cuyo gasto provocó esta alza.

Seattle y Los Ángeles, dos de las sedes donde jugó la Selección de Estados Unidos en la fase de grupos, reportaron un incremento en el gasto general de 5.0% y 6.8%, respectivamente.

“Los consumidores no locales que llegan a las ciudades para los partidos son el motor principal del alza en consumo”, señaló el reporte, elaborado por Liz Everett Krisberg, directora del instituto, y el economista senior David Michael Tinsley.

$80,100 millones en juego: el torneo más caro de la historia

Pero el impacto económico del Mundial no es exclusivo de las ciudades sede. Un estudio de FIFA, la Organización Mundial de Comercio (OMC) y OpenEconomics proyecta que el evento generará $80,100 millones de dólares en producción económica global. De esa cifra, $7,500 millones provienen del gasto turístico directo.

Para Estados Unidos, que concentra 11 de las 16 sedes, el impacto en el PIB nacional se estima en $17,200 millones. Los sectores más beneficiados son alojamiento y restaurantes ($2,400 millones en valor agregado), seguidos del sector inmobiliario ($1,950 millones) y el comercio minorista ($1,500 millones).

El gasto diario promedio del turista mundialista es de $416 dólares, con una estadía media de 12 días. El 50% de ese dinero va directamente a comida y bebida; mientras que el 32% es para hospedaje.

El costo de recibir partidos del Mundial

Sin embargo, como ocurre con otros eventos deportivos de gran escala, las ciudades sede tienen que invertir grandes cantidades de dinero en infraestructura y normalmente no recuperan este gasto. De acuerdo con Andrew Zimbalist, profesor emérito de Economía de Smith College, las ciudades sede asumen costos superiores a $100 millones cada una y no reciben el grueso de los ingresos principales.

“FIFA obtiene todos los ingresos de los contratos de televisión, todos los ingresos por boletos y también los de publicidad y patrocinios. Básicamente, FIFA se lleva todo el dinero y los costos recaen sobre la ciudad anfitriona”, señaló Zimbalist.

Nueva York y Nueva Jersey comprometieron más de $400 millones en seguridad y operaciones; Los Ángeles, $280 millones; Dallas, $220 millones. En términos de PIB, Deutsche Bank estima que el Mundial representará solo un alza temporal de 0.05% para EE.UU.

Lo que puede hacer la comunidad hispana ahora para ganar más

Para los negocios y trabajadores latinos en ciudades sede, todavía queda por delante el periodo con mayor margen de ganancia: las fases eliminatorias concentran los partidos de mayor perfil y los fans extienden sus estadías.

Restaurantes y bares en zonas cercanas a estadios: el 50% del gasto turístico se destina a comida y bebida

en zonas cercanas a estadios: el 50% del gasto turístico se destina a comida y bebida Alojamiento informal (Airbnb): la plataforma proyecta que el Mundial 2026 será su evento más exitoso del año

(Airbnb): la plataforma proyecta que el Mundial 2026 será su evento más exitoso del año Transporte : la demanda de transporte por aplicación se dispara en horarios de partido

: la demanda de transporte por aplicación se dispara en horarios de partido Comercio de souvenirs y artículos deportivos: el fan promedio permanece 12 días en destino

En México, la derrama también es histórica, con $26,280 millones de pesos, solo en la Ciudad de México, según estimaciones de la sede local de su Cámara Nacional de Comercio, y más de $558 millones de dólares generados por las 560,000 noches de alojamiento en plataformas de renta a corto plazo.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre la derrama económica provocada por el Mundial

¿Cuánto gasta un turista del Mundial 2026 por día?

El promedio es $416 dólares diarios, con una estadía de 12 días, para un promedio cercano s los $4,992 dólares por visitante.

¿Cuánto creció el gasto de visitantes foráneos durante la fase de grupos?

Entre el 10 y el 28 de junio de 2026, el incremento fue de 17.4% interanual, según Bank of America Institute.

¿Las ciudades sede están ganando dinero con el torneo?

El impacto económico supera los costos en la mayoría de los casos, pero la FIFA retiene los grandes ingresos (televisión, boletos, patrocinios), mientras las ciudades absorben los costos operativos.

¿Qué sectores se benefician más del gasto mundialista en EE.UU.?

Alojamiento y restauración lidera con $2,400 millones en valor agregado, seguido del sector inmobiliario y el comercio minorista.

Conclusión

El Mundial 2026 ya demostró que el verdadero motor del gasto es el visitante foráneo, que gasta tres veces más rápido que el residente local. Las rondas eliminatorias amplificarán ese efecto: más juegos de alto perfil, más fans que extienden su estadía, más dinero circulando.

Para la comunidad hispana, el torneo ya está generando una derrama millonaria y son las últimas semanas para posicionarse dentro de las cadenas de gasto, antes de que los visitantes se marchen y la euforia del fútbol concluya.

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