Mundial 2026: el placer de los aficionados por la comida en las ciudades anfitrionas

La gastronomía americana en el Mundial 2026 ha recibido una excelente aceptación por parte de los aficionados, quienes disfrutan tanto de la comida rápida como de los platos locales. Comentarios positivos abundan en relación a la oferta culinaria, desde el fantástico Chick-fil-A hasta el delicioso poutine.

La fiebre mundialista invita a los visitantes no solo a disfrutar del buen fútbol y de las fiestas, sino también de una escena gastronómica con sabores que no están disponibles en sus países de origen, destacando cadenas emblemáticas como In-N-Out Burger y Katz’s Delicatessen. En una suerte de turismo gastronómico, los aficionados han deleitado sus papilas gustativas, llenando los locales de las ciudades anfitrionas que ofrecen sus mejores menús para la ocasión.

Sabores locales y porciones gigantes: el puente cultural de las ciudades sede

Los propietarios de restaurantes en las ciudades sede están observando un incremento masivo en la clientela. Los locales, desde restaurantes cubanos en Miami hasta las famosas parrillas en Kansas City, están listos para ofrecer sus mejores platillos a la afición internacional, reporta AP News. La experiencia culinaria se transforma, así, en un puente cultural.

Jack Goodwin, un aficionado al fútbol de Londres, probó comida estadounidense en Dallas, Boston, Nueva York y Atlanta, y dio su veredicto: “Es grasienta, es asquerosa, pero es absolutamente gloriosa”. También opinó: “No quiero decirlo porque suena un poco duro, pero las porciones son un poco más grandes —y mucho más sabrosas— así que puedo entender la obesidad que hay aquí. No quiero ser duro, pero sí, la comida es fantástica”.

Fiebre por el fast food: las cadenas se adaptan al ritmo mundialista

Algunas cadenas de comida rápida están aprovechando el evento para atraer a más clientes. Waffle House ha creado un punto de venta temporal en Atlanta, ofreciendo productos de marca, mientras que Whataburger ha visto un aumento en la atención mediática gracias a las publicaciones de los visitantes en redes sociales.

Por su parte, Harrison Murphy, que viajaba desde Londres con su hermano para las rondas eliminatorias, desayunó en un restaurante Chick-fil-A en Atlanta esta semana. “¿Has probado Chick-fil-A? ¡Estaba buenísimo y baratísimo! ¡Las salsas son gratis! Fue increíble”, cita AP.

De la barbacoa tejana al poutine canadiense: los imperdibles del torneo

La barbacoa de Texas ha sido destacada por muchos aficionados como un plato imperdible en su lista. Terry Black’s Barbecue ha ajustado su operación para satisfacer la alta demanda, ofreciendo carne ahumada de alta calidad. Las celebraciones dentro del restaurante por los triunfos de equipos internacionales están atrayendo aún más interés.

Gary Bishop nunca había oído hablar de la poutine —considerada a menudo el plato nacional de Canadá— hasta que llegó a Toronto para la Copa del Mundo. Pero este residente de Glasgow, Escocia, la calificó de “absolutamente deliciosa”.

“Era como patatas fritas con salsa de carne y queso. Pero la salsa era muy espesa. Diferente a la de casa. Tenía mucho vinagre”, dijo Bishop, quien lucía una camiseta de Escocia durante un reciente paseo por el Festival de Aficionados de la FIFA en Toronto. “Estaba riquísimo”.

A pesar de las opiniones mayormente positivas sobre la comida, algunos visitantes han expresado que los precios en los estadios son elevados. Sin embargo, existe un fenómeno inesperado, como el reciente aumento en la popularidad del aderezo ranch, que llevó a la TSA a recordar a los turistas las regulaciones de equipaje para líquidos.

La experiencia culinaria en el Mundial ha generado un intercambio cultural enriquecedor, con un enfoque en la gastronomía americana que está dejando huellas memorables en los aficionados internacionales.

Con información de AP.

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