Walmart baja precios de carne, refrescos y cientos de productos: estos son los descuentos

Walmart anunció una reducción de precios en miles de productos para la temporada de verano, incluyendo alimentos, bebidas y artículos para el hogar. La medida también estará disponible en Sam’s Club y en las plataformas digitales de ambas cadenas.

La mayor cadena de supermercados de Estados Unidos informó que ya comenzó a aplicar descuentos en miles de productos en sus tiendas Walmart y Sam’s Club, así como en Walmart.com, SamsClub.com y las aplicaciones móviles de ambas marcas.

Los recortes de precios, que entraron en vigor la semana pasada, abarcan desde alimentos y refrescos hasta artículos para parrilladas, protectores solares, detergentes y cortadoras de césped.

Estos son algunos de los principales descuentos

Entre los productos con rebajas anunciados por Walmart destacan:

-Carne molida fresca (1 libra, 73% magra): bajó de $6.74 a $5.94, un descuento del 12%.

-Elote dulce fresco: pasó de $0.68 a $0.25 por pieza, una reducción del 63%.

-Bolsa de cerezas rojas frescas de 2.25 libras: disminuyó de $11.18 a $5.63, un ahorro del 50%.

-Helado Great Value (48 onzas): bajó de $2.97 a $2.50, equivalente al 16%.

-Papas fritas Lay’s Classic (8 onzas): también pasaron de $2.97 a $2.50, una reducción del 16%.

-Paquete Frito-Lay Family Fun de 18 piezas: redujo su precio de $9.97 a $8.97, un 10% menos.

-Platos desechables Great Value (200 unidades): bajaron de $9.97 a $8.97, otro descuento del 10%.

-Paquetes de 24 refrescos Coca-Cola, Diet Coke y Coca-Cola Zero Sugar: pasaron de $14.97 a $9.97, una rebaja del 33%.

-Paquetes de 24 refrescos Pepsi, Diet Pepsi, Dr Pepper y Diet Mountain Dew: disminuyeron de $13.97 a $9.97, un descuento del 29%.

Trump atribuye la decisión a su administración

El presidente Donald Trump celebró la reducción de precios mediante una publicación en redes sociales, donde aseguró que Walmart tomó la decisión a petición de su gobierno.

“Acabo de ser informado de que uno de los minoristas más grandes, mejores e inteligentes de Estados Unidos, Walmart, reducirá sus precios, y mucho, a petición de mi Administración para celebrar el 250 aniversario de nuestro gran país“.

Sin embargo, Walmart rechazó comentar las declaraciones del mandatario y, en su comunicado oficial, no hizo ninguna referencia al presidente ni atribuyó la medida a una solicitud del gobierno.

Forma parte de la estrategia de precios bajos

Un portavoz de Walmart confirmó que las rebajas comenzaron la semana pasada.

El analista Adam Crisafulli, de Vital Knowledge, señaló que el anuncio representa la continuidad de la estrategia de la empresa para destacar por sus precios bajos.

No obstante, Crisafulli consideró que la noticia también beneficia políticamente a Trump, quien ha enfrentado críticas por el aumento del costo de vida pese a sus promesas de campaña para reducir la inflación.

“Es una situación en la que todos ganan: Trump necesita reforzar su mensaje sobre la asequibilidad antes de las elecciones de medio mandato, y Walmart disfruta ocupar el protagonismo como la cadena de precios bajos”, escribió el analista, de acuerdo con CBS.

Las rebajas llegan tras aumentos registrados en febrero

La reducción de precios ocurre meses después de que Walmart anunciara, en febrero, incrementos en algunos productos de mercancía general, como electrónicos y electrodomésticos, debido al impacto de los aranceles estadounidenses sobre importaciones.

Según CBS, muchos de esos productos provenían de fabricantes extranjeros afectados por los llamados aranceles del ‘Día de la Liberación’, los cuales posteriormente fueron anulados por la Corte Suprema.

Al mismo tiempo, una encuesta reciente elaborada por The Guardian y Harris Poll encontró que aproximadamente la mitad de los estadounidenses tiene dificultades para pagar gastos cotidianos como alimentos y gasolina, mientras que el 95% considera que el país enfrenta una crisis de asequibilidad.

En otra publicación en redes sociales, Trump aseguró que está cumpliendo su promesa de reducir los costos para los consumidores.

“Tal como prometí, los precios del petróleo están cayendo RÁPIDAMENTE y los precios de la gasolina también están bajando, al igual que los precios de los huevos y de los medicamentos con receta, que estoy reduciendo a niveles históricos”, dijo el mandatario.

Sigue leyendo:

– La carne de res se vuelve un lujo: Walmart lanza cortes premium mientras los precios suben hasta 19% y no bajarían hasta 2028

– Acusan a Walmart, BP y 7-Eleven de usar IA para aumentar el precio de la gasolina hasta 30 centavos por galón

– Empleada de Walmart es acusada de ocultar boleto ganador de lotería de un cliente