Empleada de Walmart es acusada de ocultar boleto ganador de lotería de un cliente

Una empleada de Walmart en Florida fue arrestada y acusada de un delito grave luego de que presuntamente se quedara con el comprobante de un boleto de lotería ganador valorado en $2,700 que pertenecía a un cliente.

De acuerdo con documentos de la Oficina del Sheriff del Condado de Volusia obtenidos por USA TODAY, Tameka Hall, de 40 años, fue detenida el 15 de junio por un incidente ocurrido un día antes en una estación de gasolina de un Walmart Neighborhood Market en DeLand, Florida.

Según la investigación, el 14 de junio un cliente acudió al establecimiento para verificar un boleto de lotería ganador.

Hall, quien trabajaba como cajera en ese momento, le informó que el premio ascendía a $2,700, una cantidad demasiado alta para ser pagada directamente en la tienda.

La empleada le entregó al cliente un recibo con instrucciones sobre dónde podía reclamar el dinero.

Sin embargo, de acuerdo con la declaración jurada de las autoridades, en lugar de devolverle el comprobante ganador necesario para cobrar el premio, Hall dobló el documento y lo guardó en el bolsillo izquierdo de su chaleco de trabajo.

Después de abandonar la tienda, el cliente se dio cuenta de que no tenía el comprobante requerido para reclamar sus ganancias y regresó para buscarlo.

Durante una entrevista con agentes de la Oficina del Sheriff realizada el 15 de junio en la estación de servicio, Hall aseguró que se dio cuenta de que el cliente no tenía el recibo ganador solamente después de que este abandonó el lugar.

La mujer explicó que mientras atendía a otro cliente en el área de lotería guardó el comprobante en su bolsillo con la intención de entregárselo posteriormente a su gerente.

Según el documento judicial, Hall también declaró a los agentes que no sabía por qué conservó el recibo y que desconocía que ese documento era indispensable para reclamar el premio de lotería.

Tras concluir la entrevista, la empleada condujo a los agentes hasta su vehículo, donde fue encontrado el comprobante ganador.

Posteriormente fue arrestada y trasladada a la cárcel del Condado de Volusia. Registros de la División de Correcciones indican que Hall recuperó su libertad ese mismo día tras pagar una fianza de $2,500.

Las autoridades la acusaron de un delito grave de robo mayor (grand theft felony), debido al presunto intento de apropiarse de un documento con valor económico.

Por su parte, Walmart confirmó a USA TODAY que Hall ya no trabaja para la compañía. El medio también intentó obtener una declaración de la acusada, pero no recibió respuesta.

El caso continúa bajo investigación mientras las autoridades determinan las responsabilidades legales derivadas del incidente.

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