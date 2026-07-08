FIFA rechaza recurso por Michael Olise y jugará apercibido ante Marruecos

La FIFA comunicó este miércoles a la Federación Francesa de Fútbol que rechazó su recurso por la tarjeta amarilla a Michael Olise en el Mundial 2026. Esto significa que jugará con riesgo de perderse las semifinales, si ve otra amonestación, en el duelo de los cuartos de este jueves ante Marruecos.

“No hay ningún cambio en cuanto a la amonestación de Olise. Nos ha llegado la comunicación de la FIFA de que se mantiene dicha amonestación para él”, confirmó Didier Deschamps, su seleccionador, en la rueda de prensa de este miércoles en Boston.

???? FIFA RECHAZÓ la apelación de la Federación Francesa por la amarilla de Michael Olise.



Si es amonestado vs Marruecos, se PERDERÁ las semifinales. ?? pic.twitter.com/OaBgWvExgF — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 8, 2026

Por tanto, si Olise viera una tarjeta amarilla y Francia pasara de ronda, el atacante del Bayern Múnich no podría disputar por sanción el choque de semifinales contra el ganador de la eliminatoria entre España y Bélgica.

Francia llega con Olise apercibido, mientras que Inglaterra también tiene a otros jugadores como Jude Bellingham, Declan Rice, entre otros.

Casa Blanca defiende llamada de Trump a Infantino sobre Balogun

Olise no tendrá la misma suerte que contó Folarin Balogun, delantero de Estados Unidos que pudo jugar los octavos de final luego de la eliminación de una tarjeta roja, un gesto que Washington vio “correcto”.

El director del grupo de trabajo de la Casa Blanca para el Mundial, Andrew Giuliani, negó en rueda de prensa que alguien en el Gobierno considerara la intervención un gesto con pocos precedentes en la historia de los Mundiales que fuera a enfurecer a otras federaciones.

“Esto no sienta un precedente en cuanto a que EE.UU. examine lo que podría ser una gestión fraudulenta en un terreno de juego”, explicó Giuliani.

Un día después de la llamada de Donald Trump a Gianni Infantino, el Comité Disciplinario de la FIFA anunció que suspendía el castigo al delantero estadounidense en virtud del artículo 27 del Código Disciplinario.

Esto provocó las protestas de diversas federaciones nacionales y confederaciones regionales, además de renovadas críticas sobre la cercanía entre Infantino y Trump.

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