Parlamento Europeo pide investigación a Gianni Infantino por vínculos con Donald Trump

El Parlamento Europeo ha intervenido en la polémica sobre la presión del presidente de Estados Unidos Donald Trump a la FIFA para que revocara la sanción por tarjeta roja al delantero Folarin Balogun, que disputó el partido de octavos de final del Mundial que Estados Unidos perdió por cuatro a uno frente a Bélgica.

Un grupo de eurodiputados lanzó el martes una iniciativa en la que pide que se investigue el papel del presidente de la FIFA Gianni Infantino, con el objetivo de determinar si la presión de la Administración estadounidense influyó en la decisión.

La carta está dirigida a las 27 federaciones de fútbol de la Unión Europea y les insta a actuar formalmente ante la FIFA, solicitando una investigación sobre el proceso de toma de decisiones que llevó a revocar la sanción a Balogun.

“Consideramos que ha llegado el momento de que las federaciones europeas de fútbol, todas ellas miembros de la FIFA, intervengan y pidan a la FIFA que investigue los procesos de toma de decisiones en el caso de Balogun”, señala el texto.

Polémica decisión

Balogun recibió una controvertida tarjeta roja en el partido de la selección estadounidense contra Bosnia-Herzegovina la semana pasada, y debería haberse quedado en el banquillo frente a Bélgica en un encuentro a vida o muerte, ya que una tarjeta roja conlleva automáticamente una sanción de un partido.

Trump reconoció posteriormente que llamó a Infantino por la expulsión de Balogun, que calificó de injusta, aunque afirmó que no pidió nada a cambio. La FIFA suspendió después la aplicación de la sanción acogiéndose a una controvertida laguna jurídica que nunca se había utilizado en un Mundial desde la introducción de las tarjetas rojas.

Trump on Balogun: "I saw the play, and I'm a person that loves sports … that wasn't a foul. That wasn't even an infraction … this referee, who is a little bit suspect if you check his past. He made a call that nobody could believe … he's our best player, or one of our best? pic.twitter.com/YfIqb1JA4u — Aaron Rupar (@atrupar) July 6, 2026

Más tarde, Trump agradeció a Infantino “haber revertido una gran injusticia”. Infantino explicó que, durante la llamada, dijo al presidente estadounidense que el órgano disciplinario de la FIFA era independiente.

Indignación en toda Europa

La UEFA, el organismo rector del fútbol europeo, la calificó de “sin precedentes, incomprensible e injustificable”, mientras que la Federación Belga de Fútbol ha presentado un recurso formal contra la elegibilidad de Balogun.

El comisario europeo Glenn Micallef, responsable de la cartera de deporte, también calificó la revocación de “decisión equivocada”. La carta del Parlamento ha sido impulsada por los eurodiputados Barry Andrews (Renevar Europa), Lara Wolters y Niels Fuglsang (Socialistas y Demócratas), y actualmente circula entre los miembros de la Cámara para recabar firmas antes de la fecha límite, fijada para las 18:00 del miércoles.

Los firmantes piden a las federaciones de fútbol que garanticen que “los altos cargos de la FIFA rindan cuentas si existen pruebas que indiquen que están infringiendo las normas sobre neutralidad política”.

Recuerdan además otra carta, firmada por 50 eurodiputados y enviada a la FIFA, en la que se pedía una investigación sobre la concesión del Premio de la Paz de la FIFA al presidente Trump.

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