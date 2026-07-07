Balogun reconoce que “no estuvo involucrado” en el cambio de su tarjeta roja

El atacante de Estados Unidos, Folarin Balogun reconoce que la decisión de autorizarle a jugar con Estados Unidos contra Bélgica el lunes fue “polémica”, pero insiste en que no tuvo ninguna participación en el proceso.

Aún no están claras las circunstancias que rodean la decisión de suspender la sanción automática de un partido por la tarjeta roja que Balogun recibió en el partido anterior contra Bosnia y Herzegovina, aunque el presidente estadounidense Donald Trump ha confirmado que presionó personalmente a su homólogo de la FIFA, Gianni Infantino, sobre el tema.

La inclusión de Balogun no impidió que Estados Unidos sufriera una derrota por 4-1 ante Bélgica, y ahora la FIFA sigue enfrentándose a preguntas sobre la injerencia política a pesar de la insistencia de Infantino en que la decisión de suspender la sanción recaía únicamente en el comité disciplinario independiente de la FIFA.

Balogun declaró a los periodistas tras el partido: “Por supuesto, es polémico cuando se revoca la decisión Aceptamos la decisión cuando vi la tarjeta roja, y aceptamos la decisión cuando nos dijeron que podía jugar”.

“No estuve involucrado en el proceso. No tenía nada que ver conmigo personalmente”.

Quiso hablar con el DT de Bélgica

Balogun reveló que había buscado al seleccionador belga, Rudi García, después del partido para felicitarlo por la victoria de los Diablos Rojos, a lo que García respondió: “Se acercó a mí, y eso me gustó. Él no tiene la culpa. No hizo nada malo. Lo respeto”.

La Federación Belga de Fútbol (RBFA) aún no ha declarado si considera que el resultado pone fin al asunto o si tomará medidas adicionales, después de que su apelación contra la decisión de Balogun fuera desestimada el lunes.

El comité disciplinario de la FIFA ha emitido comentarios sobre la decisión de suspender la tarjeta roja de Balogun, confirmando que el comité aplicó el artículo 27 del código disciplinario de la FIFA, que permite la suspensión discrecional de las medidas disciplinarias.

Sin embargo, el artículo 66.4 del mismo código establece que una expulsión conlleva “automáticamente” la suspensión del partido siguiente, y fuentes cercanas a la FIFA habían indicado la semana pasada que Balogun cumpliría una sanción mínima de un partido, con la posibilidad de que incluso se extendiera.

En los comentarios se indicaba que el artículo 27 se había aplicado debido a las “circunstancias específicas” del caso Balogun, pero no se ofrecían más detalles sobre cuáles eran esas circunstancias.

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