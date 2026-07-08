Hamburguesas de atún en 15 minutos: la cena rápida, sana y barata que salva tus noches

¿No sabes qué cocinar, tienes poco tiempo y el refrigerador vacío? Esta receta de hamburguesas de atún es la solución perfecta. Se prepara con ingredientes que seguro ya tienes en tu despensa, es altísima en proteína y les encanta tanto a niños como a adultos.

Olvídate de complicaciones. Aquí tienes el paso a paso para lograr unas hamburguesas doraditas por fuera y extra jugosas por dentro en menos de lo que tarda en llegar el delivery.

Receta fácil de hamburguesas de atún

Las hamburguesas de atún son una opción práctica para preparar una comida con una lata que casi siempre hay en la alacena. Quedan bien en sándwich, con ensalada, con arroz o como plato liviano.

Ingredientes

Para 4 hamburguesas medianas:

2 latas de atún, mejor escurrido

1 huevo

3 o 4 cucharadas de pan rallado, avena fina o harina

1 cucharada de mayonesa, queso crema o yogur natural

1 cucharadita de mostaza

1/2 cebolla chica picada o rallada

Perejil, cilantro o cebollín picado

Sal y pimienta

Un chorrito de limón

Aceite para cocinar

Paso a paso

Escurre bien el atún. Este paso es clave para que las hamburguesas no se desarmen.

Pon el atún en un bowl y desmenúzalo con un tenedor. Agrega el huevo, la cebolla, la mostaza, la mayonesa o queso crema, el perejil, sal, pimienta y unas gotas de limón.

y desmenúzalo con un tenedor. Agrega el huevo, la cebolla, la mostaza, la mayonesa o queso crema, el perejil, sal, pimienta y unas gotas de limón. Suma el pan rallado de a poco hasta lograr una mezcla húmeda pero moldeable. No debe quedar líquida ni demasiado seca.

Forma hamburguesas con las manos. Si tienes tiempo, déjalas 15 o 20 minutos en la heladera para que tomen cuerpo.

Cocínalas en una sartén con apenas aceite, a fuego medio, unos 3 o 4 minutos por lado, hasta que estén doradas. También puedes hacerlas al horno o en air fryer.

Para que no se desarmen, el truco está en escurrir muy bien el atún y no pasarse con los ingredientes húmedos. Si la mezcla queda floja, agrega un poco más de pan rallado o avena. Si queda seca, suma una cucharadita de mayonesa, yogur o queso crema.

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Cómo cocinar las hamburguesas en freidora de aire

Si quieres cocinarlas en freidora de aire y usar menos aceite, puedes hacer ajustes en la preparación. Sigue los mismos pasos para armar la masa, pero haz este pequeño cambio antes de cocinarlas:

Congelación exprés: Una vez formadas las hamburguesas, mételas al congelador durante 5 o 10 minutos. La freidora de aire mueve mucho aire caliente y este paso evita que se desarmen.

Una vez formadas las hamburguesas, mételas al congelador durante 5 o 10 minutos. La freidora de aire mueve mucho aire caliente y este paso evita que se desarmen. Tiempo y temperatura en la Air Fryer : para empezar, precalienta. Enciende la freidora a 180°C (350°F) durante 3 minutos.

: para empezar, precalienta. Enciende la freidora a 180°C (350°F) durante 3 minutos. Engrasa : Coloca un pedazo de papel pergamino (con agujeros) en la canasta o aplica un poco de aceite en aerosol directamente en la rejilla.

: Coloca un pedazo de papel pergamino (con agujeros) en la canasta o aplica un poco de aceite en aerosol directamente en la rejilla. Acomoda : Pon las hamburguesas en la canasta sin que se encimen unas con otras. Rocía la superficie de las hamburguesas con un toque de aceite en aerosol para que doren mejor.

: Pon las hamburguesas en la canasta sin que se encimen unas con otras. Rocía la superficie de las hamburguesas con un toque de aceite en aerosol para que doren mejor. Cocina : Programa a 180°C (350°F) durante 10 a 12 minutos en total.

: Programa a 180°C (350°F) durante 10 a 12 minutos en total. Voltea: A la mitad del tiempo (minuto 6), dales la vuelta con cuidado y aplica otro toque ligero de aceite en aerosol.

¡Listo! Saldrán súper crujientes y listas para servir.

Las hamburguesas pueden quedar jugosas por dentro y crujientes por fuera usando tu freidora de aire. Crédito: Imagen creada con AI | Impremedia

Ideas para servirlas

Quedan muy bien con pan de hamburguesa, lechuga, tomate, palta/aguacate y una salsa de yogur con limón. También puedes servirlas al plato con ensalada, papas al horno o arroz.

Para una versión más ligera, usa atún en agua, avena y yogur natural. Y, para una versión más sabrosa, usa atún en aceite bien escurrido y agrega un poco de ajo o pimentón.

¿Quieres darle un toque extra de sabor? Prueba agregando un puñado de queso rallado a la mezcla antes de cocinarlas para que se derrita por dentro. ¡Buen provecho!

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