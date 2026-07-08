John Bolton afirma que Trump se equivoca al impedir el regreso de Machado a Venezuela

El exembajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas y exasesor de Seguridad Nacional de Donald Trump, John Bolton, aseguró que la decisión de la administración estadounidense de no permitir el regreso de la líder opositora María Corina Machado a Venezuela tras los terremotos es un error que fortalece al gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

En un artículo publicado en el Washignton Examiner, Bolton sostiene que impedir el retorno de Machado durante la emergencia humanitaria representa una oportunidad perdida para fortalecer a la oposición venezolana y criticó que Washington haya priorizado su relación con el gobierno de Rodríguez.

Según escribió, la política de la Casa Blanca “está obstaculizando la oportunidad de fortalecer a un gobierno elegido democráticamente” y favorece a un régimen que calificó como “fundamentalmente antiestadounidense”.

El exfuncionario citó en el artículo lo informes de varios medios estadounideses según los cuales la administración Trump ha impedido el regreso de la Nobe de la Paz a su país.

A su juicio, esa decisión responde a una estrategia equivocada de la administración republicana.

“Machado podría ayudar a impulsar los esfuerzos de ayuda voluntaria, demostrando así el potencial para poner fin al gobierno de la aparentemente interminable camarilla Chávez-Maduro-Rodríguez. El único problema que Machado causaría sería a Rodríguez”, escribió Bolton.

En su análisis, el exasesor sostuvo que Washington aún tiene margen para corregir esa política y respaldar con mayor claridad a la oposición venezolana, que, según recordó, ganó las elecciones presidenciales de 2024 antes de que Nicolás Maduro “se las robara”.

Cuestiona el respaldo a Delcy Rodríguez

Bolton enmarcó sus críticas en la respuesta de Estados Unidos tras los terremotos que han golpeado a Venezuela, una tragedia que, afirmó, seguirá agravándose debido al aumento de víctimas y a los daños materiales.

Según escribió, el desastre ocurre en medio de un prolongado deterioro económico, una infraestructura energética obsoleta, un sistema sanitario prácticamente colapsado y una deuda pública que calificó como una de las mayores reestructuraciones soberanas pendientes de la historia.

El exfuncionario cuestionó que la ayuda humanitaria enviada por Washington esté, a su juicio, orientada a fortalecer al gobierno de Delcy Rodríguez.

Recordó que Trump aseguró que Estados Unidos estaba “listo, dispuesto y capacitado para ayudar” y que lo haría por sus “nuevos y grandes amigos”, una declaración que Bolton interpretó como una muestra del acercamiento entre ambas administraciones.

También citó al exembajador venezolano ante la ONU Diego Arria, quien advirtió que una cooperación demasiado estrecha con Rodríguez podría generar rechazo entre la población venezolana y eventualmente afectar la imagen de Estados Unidos.