¿La cyclosporiasis puede ser mortal? Médicos lo aclaran

El reciente brote de cyclosporiasis en Estados Unidos, siendo Nueva York uno de los estados con mayor reporte de casos, ha causado preocupación en la población. Esta infección intestinal, producida por un parásito, causa síntomas que podrían requerir atención médica de emergencia.

Sin embargo, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) aclaran que en personas sanas no suele ser una enfermedad mortal.

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¿Puedo morir por cyclosporiasis?

Expertos en salud señalan que lo más peligroso no es el parásito Cyclospora cayetanensis, sino la consecuencia que produce: diarrea severa que podría derivar a una deshidratación importante.

Asimismo, los CDC explican: “las personas pueden contraer esta infección al consumir alimentos o agua que contengan el parásito. Por lo general, la ciclosporosis no pone en peligro la vida”.

Con un tratamiento adecuado y a tiempo, en la mayoría de los casos la cyclosporiasis no debería provocar la muerte. Esto especialmente cuando la persona tiene un sistema inmunitario saludable.

Por otro lado, si la persona no es tratada adecuadamente podría significar un riesgo por la pérdida importante de líquidos y electrolitos debido a los fuertes episodios de diarrea.

Las personas que tienen mayor riesgo de complicarse por cyclosporiasis son los adultos mayores, niños pequeños y quienes tienen defensas bajas por otras enfermedades.

“En los Estados Unidos, los brotes de cyclosporiasis han estado vinculados a varios tipos de frutas y verduras frescas. Las personas pueden infectarse con cyclospora más de una vez”, apunta la agencia principal de salud.

¿Cuáles son los síntomas que deben alertar?

Entre lo más comunes están: diarrea líquida, inflamación abdominal, cólicos, náuseas, pérdida de apetito y fiebre. Estos podrían aparecer entre 2 y 14 días después del contacto con el parásito.

Una característica particular de la cyclosporiasis es que la persona podría sentir mejoría algunos días y luego vuelven a aparecer si no es tratada con el tratamiento correcto.

Las autoridades sanitarias insisten en acudir al médico cuando la diarrea es intensa, dura varios días o aparece acompañada de signos de deshidratación como mareos, debilidad, sequedad en la boca o poca producción de orina.

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