¿Puedo morir por hantavirus? Expertos lo aclaran

El reciente brote de hantavirus relacionado con un crucero internacional, y que la OMS reportó inicialmente con siete casos (tres fallecimientos), no solamente causa alarma por el “trauma” mundial del COVID-19, sino que muchos comienzan a preguntarse si la infección es mortal.

Y la respuesta es SÍ. El hantavirus puede causar una enfermedad grave y potencialmente mortal. Sin embargo, expertos y autoridades sanitarias insisten en que esto no significa que exista una amenaza de pandemia similar a la que provocó el Coronavirus.

De hecho, Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) señalaron que el riesgo de propagación masiva en Estados Unidos es extremadamente improbable en este momento, pero recomiendan vigilancia médica en personas expuestas o con síntomas compatibles.

Te interesa: Hantavirus en EE.UU.: lo que debe preocuparte y lo que no, según los CDC

Cómo actúa el hantavirus y cuáles son las probabilidades de morir

El hantavirus es un grupo de virus transmitidos por roedores infectados, principalmente las ratas.

Las personas pueden contagiarse al inhalar partículas provenientes de orina, saliva o excrementos de estos animales, especialmente en espacios cerrados o poco ventilados.

En algunos casos, el virus provoca el llamado síndrome pulmonar por hantavirus, una enfermedad severa que afecta directamente los pulmones y puede avanzar rápidamente hacia insuficiencia respiratoria.

Las personas pueden contraer hantavirus al inhalar partículas provenientes de orina, saliva o excrementos de las ratas y otros roedores. Crédito: Hafizi | Shutterstock

Los síntomas iniciales suelen parecerse a los de otras infecciones comunes: fiebre, cansancio, dolor muscular, dolor de cabeza, náuseas, vómitos o diarrea. Sin embargo, el problema real surge pocos días después, cuando comienzan las dificultades respiratorias, tos y presión en el pecho.

Los expertos aclaran que la gravedad depende del tipo de hantavirus, el momento del diagnóstico y la rapidez con la que el paciente recibe atención médica.

Según los CDC, la tasa de letalidad del síndrome pulmonar por hantavirus puede rondar el 38% en pacientes con síntomas respiratorios graves.

Eso significa que la enfermedad sí puede ser mortal, especialmente cuando evoluciona rápidamente y no recibe tratamiento de soporte oportuno.

El brote que activó la vigilancia internacional

La alerta reciente comenzó tras detectarse varios casos vinculados con un crucero internacional que partió desde Ushuaia, Argentina, en abril de 2026.

La OMS informó inicialmente siete casos, incluidos tres fallecimientos, en pasajeros y tripulantes que recorrieron zonas remotas del Atlántico Sur.

El virus identificado fue el virus Andes, considerado particular porque es el único hantavirus con evidencia documentada de transmisión entre personas.

Sin embargo, los CDC remarcan que este tipo de contagio sigue siendo raro y generalmente requiere contacto cercano y prolongado con una persona infectada.

Cuándo buscar atención médica

Los especialistas recomiendan consultar rápidamente si una persona presenta fiebre, dolores musculares, problemas gastrointestinales y dificultad respiratoria tras una posible exposición.

El diagnóstico temprano puede resultar difícil durante los primeros días, pero la atención médica rápida mejora considerablemente las probabilidades de supervivencia.

Actualmente no existe un tratamiento antiviral específico contra el hantavirus, por lo que el soporte médico intensivo sigue siendo la herramienta más importante para enfrentar los casos graves.

Te puede interesar:

· Identifican a dos personas de Nueva Jersey expuestas al brote de hantavirus de un crucero

· Schumer denuncia que recortes en los CDC agravan los riesgos ante el brote de hantavirus

· 10 fobias que parecen inventadas, pero expertos en salud mental sí reconocen