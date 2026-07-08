Ni insomnio ni peso: por qué un trozo de chocolate negro en la noche podría salvar tu descanso

Comer chocolate negro en las noches antes de dormir puede ser un aliado para alcanzar un sueño profundo, gracias a que es rico en magnesio y compuestos que estimulan la producción de serotonina, según un experto en alimentos.

El doctor en microbiología de alimentos Manuel Manzano explica por qué apoya la idea de que es un buen hábito tomar un trozo antes de ir a la cama. Argumenta que hay que observar este alimento con una mirada amplia, evaluando sus componentes químicos y cómo reacciona cada organismo.

Los beneficios: ¿Por qué el chocolate ayuda a conciliar el sueño?

Advierte que para cerca del 90% de las personas el chocolate negro puede convertirse en un excelente aliado nocturno por dos razones científicas claras:

Altos niveles de magnesio: este mineral es fundamental para relajar el sistema nervioso , disminuir el estrés y preparar el cuerpo para el descanso.

este mineral es fundamental para , disminuir el estrés y preparar el cuerpo para el descanso. Estimulación de la serotonina: el cacao contiene sustancias que inducen a nuestro organismo a producir serotonina, un neurotransmisor que ayuda a relajarnos, promueve un sueño reparador y reduce la probabilidad de tener pesadillas o despertares abruptos.

El contraargumento: La sensibilidad a la teobromina

Sin embargo, aclara que no todas las personas reaccionan igual al consumo de chocolate en la noche, debido a que contiene teobromina, un compuesto alcaloide estimulante con una estructura muy similar a la cafeína.

Las personas sensibles a los estimulantes con tan solo una pequeña dosis de teobromina podrían presentar una excitación en el sistema nervioso, logrando el efecto contrario: desvelarte. Entonces, el consumo de chocolate antes de dormir será efectivo dependiendo de la tolerancia individual.

¿Qué tipo de chocolate debes elegir?

Mientras más altas son las concentraciones de cacao, mayores son los beneficios para la salud. Crédito: Shutterstock

No todos los chocolates tienen el mismo efecto de apoyar el descanso; por ejemplo, no vale cualquier opción de supermercado. El chocolate con leche o los chocolates blancos quedan descartados, “ya que aportan una gran cantidad de azúcares refinados”.

Este aspecto es clave, ya que durante las horas de sueño el metabolismo se ralentiza y ese exceso de azúcar se almacenará en tus células de forma más eficiente, provocando un pico glucémico innecesario.

La mejor opción es el chocolate negro o chocolate puro, que se puede elegir siguiendo estos parámetros:

Busca porcentajes altos en cacao : Un 80% de cacao siempre será mejor que un 70%.

: Un siempre será mejor que un 70%. A mayor pureza, menor cantidad de azúcar y un índice glucémico mucho más bajo.

La cantidad diaria recomendada para no engordar

Comer chocolate por la noche puede funcionar como premio nocturno sin remordimientos, siempre teniendo en cuenta que la porción máxima por día son 30 gramos para que no afecte tu peso. Esto equivale a dos cuadraditos de la tableta.

Con esta pequeña porción, cierras la jornada del día con un toque dulce que aporta el magnesio y la serotonina necesarios para garantizar un descanso óptimo sin exceder el balance calórico.

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