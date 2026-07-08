Pachuca deja libre a Enner Valencia y resaltó su trayectoria en la Liga MX

El Pachuca anunció este miércoles la baja del delantero ecuatoriano Enner Valencia tras su segunda etapa con los Tuzos.

“¡Gracias, Enner; por las alegrías!”, escribieron los Tuzos en sus redes sociales y luego, en un comunicado, agradecieron la entrega al equipo del goleador de 36 años.

Valencia tuvo dos etapas con los Tuzos, la primera en la temporada 2013-14, en el que anotó 18 goles en 25 partidos; la segunda en la campaña 2025-2026, después de la cual terminó con 26 dianas en 47 partidos.

?? | ¡Gracias Enner por las alegrías! pic.twitter.com/CssOXrCSqx — Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) July 8, 2026

“Enner, gracias por todo el esfuerzo y el talento aportado defendiendo este escudo, convirtiéndote en parte fundamental de esta historia. Te deseamos el mayor de los éxitos en tus futuros proyectos, con la certeza de que tu legado queda marcado en el corazón de nuestra afición”, agregó el equipo.

Enner Valencia también se retiró de la selección de Ecuador tras la eliminación ante México en el Mundial 2026. Valencia puso fin a un ciclo de 14 años en el Tri luego de 109 partidos y 49 goles.

Pachuca agradeció a Enner Valencia por su trayectoria con Ecuador

La directiva del Pachuca reconoció la trayectoria del delantero con el equipo nacional de su país, con el cual jugó los Mundiales de 2014, 2022 y 2026.

Valencia jugó los cuatro partidos de Ecuador en el Mundial de este año, incluido el de dieciseisavos de final contra México, que los sudamericanos perdieron por 2-0.

Pachuca cumple en estos días la parte final de su pretemporada, guiado por su nuevo entrenador, Benjamín Mora.

El equipo debutará en el torneo Apertura 2026 el próximo 18 de julio contra los Pumas UNAM en el Estadio Universitario de la Ciudad de México.

Será un duelo con ambiente de revancha porque Pumas eliminó a los Tuzos en la semifinal del pasado torneo Clausura, y con morbo porque el entrenador de los universitarios es el argentino Estaban Solari, quien hasta unas semanas era el manejador de Pachuca.

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