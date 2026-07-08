Rafa Márquez asume como DT de México tras Mundial 2026

La Federación Mexicana de Fútbol anunció a Rafa Márquez como nuevo entrenador de la selección de México tras el Mundial 2026 y el fin del ciclo de Javier Aguirre.

Mike Arriola, comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol, designó a Rafa Márquez como el entrenador como parte del “Proyecto Deportivo 2030” cuando se anunció su incorporación como auxiliar técnico de Javier Aguirre dentro del proceso rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

“La designación de Rafael Márquez forma parte de una transición ordenada prevista dentro de la visión institucional de la FMF para dar continuidad al trabajo realizado durante el último ciclo mundialista, fortalecer el desarrollo deportivo de la Selección Nacional de México y afrontar sus próximos compromisos internacionales”, informó la FMF en un comunicado.

Márquez asume la dirección técnica de la Selección Nacional después de haber formado parte del cuerpo técnico de Aguirre y que quedó eliminado con la derrota 3-2 ante Inglaterra en octavos de final del Mundial 2026.

La FMF designa a Rafael Márquez como nuevo Director Técnico de la Selección Nacional de México. pic.twitter.com/saIlfrQzHp — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 8, 2026

Rafa Márquez y su camino como entrenador

El nuevo entrenador de la selección mexicana inició su carrera en la dirección técnica, primero en las categorías de formación del Real Alcalá y posteriormente al frente del Barça Atlètic, antes de integrarse como auxiliar técnico de Javier Aguirre durante el proceso rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Como jugador, Rafael Márquez construyó una de las trayectorias más destacadas en la historia del fútbol mexicano. Con la Selección Nacional de México disputó cinco Copas Mundiales de la FIFA, conquistó la Copa FIFA Confederaciones 1999 y obtuvo los títulos de la Copa Oro de la Concacaf en 2003 y 2011.

La FMF también agradeció al Vasco Aguirre por su proceso en el Tri, su tercera etapa al mando del equipo mexicano.

En esta etapa, Aguirre tuvo 37 partidos, con un balance de 22 victorias, nueve empates y seis derrotas, además de 59 goles a favor y 28 en contra. Consiguió dos títulos con la Concacaf Nations League 2024 y la Copa Oro 2025.

Sigue leyendo:

Roberto Martínez deja de ser DT de la Selección de Portugal

FBI investiga operaciones financieras de AFA por presuntos fraudes

FIFA rechaza recurso por Michael Olise y jugará apercibido ante Marruecos