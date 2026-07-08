Plantas nucleares en Nueva York: polémico plan de la gobernación ante aumento del consumo eléctrico

Un grupo de activistas antinucleares insta a la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, a abandonar los planes de añadir hasta cinco centrales nucleares en el estado.

Sostienen que la construcción de estas plantas suele conllevar sobrecostos y generar residuos peligrosos, por lo que debería sustituirse por un aumento de las fuentes de energía renovable, como la solar o la eólica. A los activistas les preocupa que el cambio climático provoque veranos más calurosos que sobrecarguen la red eléctrica del estado.

“Esperamos que se triplique el número de días con temperaturas de 90 grados Fahrenheit (32 °C) en el verano”, afirmó Ethan Gormley, coordinador legislativo de Citizen Action of New York, citado por ABC News.

La gobernación de Nueva York planea activar hasta cinco nuevas centrales nucleares. La primera podría entrar en funcionamiento para 2032, dado que el estado ya ha convocado una licitación para construir una planta de 1 gigavatio en algún punto del norte del estado.

La Autoridad de Investigación y Desarrollo Energético del estado Nueva York (NYSERDA) publicó un informe a mediados de junio en el que se exponían opciones para generar hasta 5 gigavatios de energía nuclear. Entre las alternativas figuran la construcción de cinco centrales o de hasta 20 reactores pequeños.

Ese informe prevé sobrecostos en la construcción. Asimismo, contempla que los contribuyentes de Nueva York asuman un costo de entre $15,300 y 23,900 millones de dólares durante los primeros 25 años de funcionamiento de las plantas.

“(Las centrales nucleares) son demasiado lentas de construir y desplegar, excesivamente costosas y muy peligrosas, además de plantear un problema de residuos sin solución”, declaró Gormley. Señaló que esto contradice las afirmaciones de los legisladores sobre sus esfuerzos por hacer que la energía sea más asequible. “No podemos permitirnos apostar por esta quimera nuclear”, recalcó Gormley.

Por su parte, Ken Lovett, asesor de la gobernadora, declaró: “Ninguna solución por sí sola resolverá los desafíos energéticos de Nueva York, independientemente de lo que algunos pretendan hacer creer. Los análisis han demostrado que la disponibilidad de energía nuclear es clave para lograr el enfoque más rentable con el fin de satisfacer las futuras necesidades energéticas del estado. La gobernadora Hochul mantiene su compromiso con un futuro de energía limpia y ha dejado claro que sus planes para establecer una ‘columna vertebral de fiabilidad nuclear’ son un elemento fundamental de su estrategia integral -que contempla todas las fuentes energéticas- para suministrar la energía necesaria las 24 horas del día: una energía fiable, segura y libre de emisiones que garantice el suministro eléctrico y mantenga bajos los costos para los neoyorquinos”.

La demócrata Hochul, la primera mujer al frente de la gobernación de Nueva York en la historia, aspira a ser reelecta en noviembre para el período 2027-2031.