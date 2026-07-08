Príncipe Harry critica fallo judicial a favor del Daily Mail: “Es un encubrimiento total y evidente”

El príncipe Harry criticó la decisión de la justicia británica de desestimar su demanda contra el tabloide Daily Mail por recopilación ilegal de información.

El hijo del rey Carlos III y la princesa Diana de Gales impulsó una demanda contra el mencionado tabloide junto con otros famosos como Elton John. Sin embargo, el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales falló a favor de Associated Newspapers Limited (ANL), la editora del Daily Mail y el Mail on Sunday. La corte determinó que las acusaciones de que los periódicos obtuvieron información privada por medios ilícitos no fueron demostradas por los demandantes.

El príncipe Harry calificó esta decisión de un “encubrimiento total y evidente”. “Se trata de un encubrimiento total y evidente, aunque lamentablemente no del todo esperado. Sin embargo, las medidas extremas que ha tomado el tribunal para exonerar al (Daily) Mail son tan escandalosas como totalmente injustificadas”, dijo el duque de Sussex en un comunicado conjunto con la baronesa Doreen Lawrence, que también participaba en la demanda.

El hijo de la princesa Diana aseguró que esta decisión judicial representa un “cambio radical” con respecto a demandas anteriores por casos similares contra otros grupos editoriales como los de The Times o el del Daily Mirror.

“Acudimos a los tribunales buscando justicia y que se rindieran cuentas, pero no hemos recibido ninguna de las dos”, agregó. El duque aseguró también que la decisión de desestimarla representa “una incoherencia difícil de comprender con el sentido común”.

La demanda fue presentada por el príncipe Harry y otras figuras públicas como Doreen Lawrence, Elton John, las actrices Liz Hurley y Sadie Frost y el exdiputado liberaldemócrata Simon Hughes. Los demandantes acusaron a ALN de obtener información personal y confidencial de manera ilegal interceptando mensajes de buzón de voz, escuchando llamadas personales, acceso mediante engaño a registros confidenciales como datos médicos y la contratación de investigadores privados.

Los demandados se defendieron asegurando que los artículos señalados se elaboraron a partir de fuentes legítimas de los periodistas, incluidos miembros del círculo cercano de los afectados.

La compañía ANL señaló que éste fallo “supone una victoria rotunda para el Daily Mail y sus periodistas, así como para la libertad de prensa en general”.

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