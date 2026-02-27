El príncipe Harry se niega a abordar el escándalo del ex príncipe Andrés durante su visita a Jordania

El príncipe Harry decidió no abordar la polémica que envuelve a su tío, el ex príncipe Andrés, durante su visita a Jordania. Harry y su esposa Meghan Markle visitaron centros de tratamiento, organizaciones de ayuda y un campo de refugiados en Ammán y sus alrededores.

Durante su paso por Jordania, apoyado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el príncipe Harry ofreció una entrevista al Canal 4 de Jordania. Antes de iniciar, el periodista adelantó que el Duque de Sussex no deseaba abordar la polémica que envuelve a la familia real británica tras el arresto del ex príncipe Andrés bajo sospecha de mala conducta en un cargo público el 19 de febrero .

“Entiendo que no quieras hablar de tu familia, de tu tío, de cosas de Londres. Estás aquí porque no quieres distraerte del trabajo que estás haciendo con la OMS y en Gaza”, dijo el entrevistador, según reseña PEOPLE. “Primero, ¿por qué estás aquí en Jordania? ¿Por qué es tan importante para ti?”

Harry ignoró por completo lo relacionado con los conflictos de su familia en Reino Unido y respondió destacando la labor humanitaria que ha hecho Jordania.

“Creo que, tras haber hablado con el Dr. Tedros [Director General de la OMS, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus] durante muchos meses —bueno, años—, pero específicamente meses previos a este viaje, era realmente importante para nosotros destacar la increíble labor que Jordania realiza en esta región”, afirmó.

El príncipe resaltó el apoyo que Jordania ha brindado con respecto a la crisis de Gaza y Medio Oriente. “El trabajo se viene realizando desde hace décadas, pero más recientemente se ha convertido en un centro humanitario para Oriente Medio, especialmente con todo lo que está sucediendo en Gaza y también en Siria”, continuó.

Harry habló sobre la necesidad de abrir corredores humanitarios y que las organizaciones de ayuda tengan pleno acceso para atender a las personas que lo necesiten.

Durante estas actividades el príncipe Harry no representa a la Corona Británica ya que renunció a sus obligaciones reales en 2020. En ese sentido, Harry no quiso abordar la crisis que enfrenta su familia en Reino Unido.

El ex prínicpe Andrés, hermano del rey Carlos III, fue arrestado el pasado 19 de febrero a raíz de una acusación que afirma que compartió información confidencial con el difunto Jeffrey Epstein mientras actuaba como enviado comercial del Reino Unido.

En medio de los escrutinios por los vínculos entre Andrés y el delincuente sexual fallecido Jeffrey Epstein, el rey Carlos despojó al Duque de York de sus títulos reales en octubre de 2025 y también lo expulsó de la Logia Real. En 2019 Andrés renunció a sus cargos reales y en 2022 la difunta reina Isabel II despojó a Andrés de sus títulos militares y patrocinios. Esto ocurrió luego de que un juez desestimara la demanda por agresión sexual interpuesta contra él por Virginia Giuffre, víctima de Epstein .

