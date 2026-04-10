El príncipe Harry fue demandado por la organización benéfica africana que cofundó

El príncipe Harry, hijo del rey Carlos III de Reino Unido, fue demandado por difamación por Sentebale, la organización benéfica africana que él cofundó, según informó AP.

La organización, que también demanda al exmiembro del consejo directivo, Mark Dyer, los acusa de dirigir una campaña mediática adversa. “Ha desencadenado una oleada de ciberacoso dirigida contra la organización benéfica y sus dirigentes”, dijo la organización en un extenso comunicado.

Senteable introdujo la demanda ante el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales en la que acusa al príncipe Harry de una “campaña mediática perjudicial”. “La organización benéfica solicita la intervención, protección y reparación del tribunal tras una campaña mediática coordinada y perjudicial, llevada a cabo desde el 25 de marzo de 2025, que ha causado trastornos operativos y daños a la reputación de la organización, su directiva y sus socios estratégicos”, reza el texto.

A través de una compañía asesora en comunicaciones llamada Sunshine Sachs Morgan & Lylis, el príncipe Harry y Mark Dyer rechazaron los señalamientos en su contra y cuestionan que el dinero donado a la fundación sea usado en batallas legales y no en las comunidades que realmente lo necesiten.

“Como cofundadores y fideicomisarios fundadores de Sentebale, rechazan categóricamente estas acusaciones ofensivas y perjudiciales. Resulta inconcebible que los fondos benéficos se utilicen ahora para emprender acciones legales contra las mismas personas que crearon y apoyaron la organización durante casi dos décadas, en lugar de destinarse a las comunidades a las que la organización benéfica fue creada para servir”, dice el comunicado.

El príncipe Harry anunció en marzo de 2025 que renunciaba a su cargo en la ONG Senteable. Uno de los pocos compromisos que conservó tras desligarse de la monarquía británica en 2020. Según explicó, su decisión se debía a un conflicto entre los administradores y la presidenta del consejo de administración.

La presidenta del consejo de administración, Sophie Chandauka, acusó a Harry de “acoso e intimidación” y aseguró que hizo todo lo posible para obligarla a abandonar su puesto en la organización.

Chandauka fue acusada de negligente gestión por miembros del consejo de administración, que pidieron su renuncia y el caso fue remitido a tribunales.

La ONG Senteable fue fundada en 2006 por Harry y el príncipe Seeiso de Lesotho. El objetivo de la organización es crear soluciones para atender la salud de los jóvenes, la desigualdad económica y la resiliencia climática en Lesotho y Botsuana.

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