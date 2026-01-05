El príncipe Harry podría estar cerca de recuperar su seguridad armada en Reino Unido

El príncipe Harry podría estar cerca de recuperar su seguridad armada oficial en Reino Unido tras una larga batalla legal.

Fuentes internas informaron a varios medios de comunicación que hay “señales positivas” de revertir la decisión de no concederle seguridad al príncipe Harry. Este cambio se produce luego de que un informe indicara que una revisión oficial concluyó que Harry cumple los criterios para ser incluido en el programa de seguridad financiado por los contribuyentes.

“Ya es una formalidad”, decía el informe citado por Mail on Sunday. “Fuentes del Ministerio del Interior han indicado que la seguridad de Harry ya está resuelta”.

Los duques de Sussex renunciaron a sus obligaciones reales en 2020 y desde entonces perdieron el derecho a la seguridad financiada por el gobierno en el Reino Unido. El príncipe Harry ha estado luchando por recuperarlo desde entonces.

El príncipe Harry inició una batalla legal para recuperar ese derecho, pero perdió una apelación sobre este asunto en mayo de 2025.

“Este proceso solo ha tenido como objetivo garantizar mi seguridad y la de mi familia inmediata cuando estemos en el Reino Unido, para que podamos visitar mi país de origen de forma segura con el mismo nivel de seguridad que otros gobiernos consideran necesario para nuestra protección”, escribió Harry después de perder el juicio.

En su escrito, el príncipe Harry manifestó que su lucha para recuperar la seguridad financiada por el gobierno es para que él, su esposa y sus hijos puedan visitar Reino Unido tranquilamente.

El Comité Ejecutivo para la Protección de la Realeza y Figuras Públicas (RAVEC) ordenó a su junta de gestión de riesgos que revisara el nivel de amenaza que enfrentaba el príncipe Harry cuando viajara al Reino Unido. Según Mail on Sunday el informe concluyó que Harry era elegible para protección armada mientras viajaba a casa.

“Lo único que podría echar por tierra su aprobación ahora sería una intervención del Palacio”, afirmó una fuente.

