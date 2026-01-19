Comenzó el juicio del príncipe Harry contra la editorial del ‘Daily Mail’

El príncipe Harry está actualmente en Reino Unido, pero no visitando a su familia, sino comenzando un juicio contra la editorial del ‘Daily Mail’. El hijo menor del rey Carlos III, demandó a la editorial alegando “graves violaciones” de su privacidad.

Harry llegó al Tribunal Superior de Londres la mañana de este lunes, es decir en la madrugada para Estados Unidos. Además del polémico miembro de la realeza, la editorial, llamada Associated Newspapers Limited (ANL), está siendo demandada por el músico Elton John, las actrices Elizabeth Hurley y Sadie Frost Doreen, y por Lawrence y Simon Hughes, conocidas figuras políticas del país.

Los demandantes alegan que la editorial ha interceptado mensajes de voz, escuchado llamadas telefónicas fijas, ha pagado a agentes de policía y a investigadores privados corruptos, ha falsificado historiares médicos y muchos más.

Todo parece indicar que Harry no busca dinero con esta demanda sino una disculpa por el daño mediático ocasionado por estos medios, pues lo han atacado a él, a su esposa Meghan Markle y a su fallecida madre, la princesa Diana.

En 2024, Harry explicó que “el objetivo es la rendición de cuentas. Es así de simple”.

La demanda contra Associated Newspapers Limited llegó a tribunales porque no han accedido disculparse y también aseguran que son inocentes. Y califican las acusaciones como “escabrosas” y “absurdas”. Por otro lado, la editorial de ‘The Sun’ sí accedió a pedir disculpas al príncipe.

Sin embargo, el abogado de Harry, David Sherborne, ha afirmado que la editorial “sabía que tenían secretos ocultos” y que por eso recurrió a la “destrucción masiva” de miles de documentos relacionados con el caso.

Hoy se llevó a cabo una primera etapa del juicio, el cual se espera dure varias semanas. Hay que recordar que este conflicto ha durado años, en febrero de 2022 fue que presentó la primera demanda por difamación y esta fue reiterada en 2024. En octubre de 2022 también presentó una demanda colectiva en la que acusan a la editorial de espionaje e intrusión.

Sigue leyendo:

• El príncipe Harry podría estar cerca de recuperar su seguridad armada en Reino Unido

• Meghan Markle y el príncipe Harry pierden a su undécimo jefe de relaciones públicas en cinco años

• Príncipe Harry confiesa que desea reconciliarse con su padre en reveladora entrevista