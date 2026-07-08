Trump da por culminando alto el fuego con Irán y afirma que ya no quiere negociar

El presidente Donald Trump anunció la ruptura del acuerdo marco de alto el fuego con Irán durante la cumbre de líderes de la OTAN en Ankara, y descartó mantener los canales abiertos con el gobierno de Teherán tras los recientes ataques militares entre ambos países.

Acompañado por el secretario general de la Alianza, Mark Rutte, el republicano calificó de “inútiles” los esfuerzos diplomáticos actuales y desestimó la posibilidad de alcanzar un consenso definitivo para frenar el programa atómico de la república islámica.

“Para mí se ha acabado. No quiero negociar con ellos, porque son basura. Son gente enferma, dirigida por gente enferma, mala, violenta. Si tuvieran un arma nuclear, lo usarían”, aseguró Trump. “Por mi parte, negociar con ellos es sólo malgastar tiempo. Ellos mienten. Estábamos de acuerdo, no habrá armas nucleares. Ellos hablan con la prensa y dicen que nunca hemos hablado de esto. ¿Qué les pasa? Están majara”.

Balance de las protestas civiles en Irán

El mandatario también vinculó la interrupción del diálogo al manejo que el régimen de Teherán da a las manifestaciones ciudadanas internas. En sus declaraciones, denunció la letalidad de la represión estatal ejercida contra los manifestantes civiles durante las protestas registradas a principios de este año.

“Hasta ahora han matado a 54,000 personas que estaban protestando”, afirmó Trump. “Cuando te preguntas por qué (los manifestantes) no se han hecho con el poder, es porque están muertos. Los han matado. Nadie se hará con el poder. No tienen fusiles, y el otro bando tiene metralletas y los matan”, argumentó el presidente sobre los hechos de enero pasado.

Ofensiva militar y represalias en Ormuz

Las fuerzas armadas norteamericanas ejecutaron bombardeos en territorio iraní tras expirar la tregua temporal concedida por las exequias del líder supremo, Alí Jamenéi, fallecido tras los ataques iniciales de la guerra que comenzó el 28 de febrero.

La ofensiva estadounidense respondió al lanzamiento de proyectiles iraníes contra tres buques comerciales en el estrecho de Ormuz, zona donde Washington ya había vetado la comercialización internacional de crudo iraní. Como contramedida, el ejército de Irán bombardeó bases militares estadounidenses ubicadas en distintos países del golfo Pérsico.

Diálogo no está 100% cerrado

Pese a la postura de Trump, los representantes oficiales de Washington en la mesa de diálogo mantienen la autorización formal para continuar los contactos con Irán si lo consideran necesario.

“En mi opinión, esto ha terminado. Creo que (los negociadores) están perdiendo el tiempo. Ellos (los iraníes) son un grupo de mentirosos”, acotó Trump. “Ahora bien, dejaré que nuestros maravillosos negociadores (Steve Witkoff y Jared Kushner) sigan hablando, si quieren, pero yo no lo veo. No me gusta esa gente”, concluyó.

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