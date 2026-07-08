Trump sobre Groenlandia: “Es muy importante para EE.UU., pero no para Dinamarca”

El presidente Donald Trump habló por segundo día consecutivo sobre el control de Groenlandia como un tema central de la agenda de seguridad de la OTAN durante la cumbre de líderes de la Alianza Atlántica.

En tal sentido, el mandatario justificó la necesidad de tutelar el territorio ártico por motivos de protección global, hecho que generó el rechazo del gobierno de Dinamarca.

Tras un encuentro con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, Trump afirmó que la soberanía actual del territorio representa una complicación para los intereses estadounidenses.

“Tendremos la gran reunión dentro de poco, y voy a exponer mis problemas. Groenlandia es un gran problema para nosotros”, declaró el mandatario, quien añadió que Estados Unidos “necesita a Groenlandia para la protección del mundo, no solo de Estados Unidos”, y cuestionó la inversión que Copenhague realiza en la zona.

Antecedentes de la presencia militar

El presidente estadounidense justificó su reclamo basándose en la presencia de tropas estadounidenses en la isla durante la Segunda Guerra Mundial, período en el que Dinamarca sufrió la ocupación alemana.

“Dinamarca fue derrotada en menos de un día por los nazis, por Hitler. Y cuando esto pasó, ellos inmediatamente nos la transfirieron (Groenlandia). Nosotros la teníamos, y estábamos protegiéndola. Luego se la devolvimos, no sé por qué, y yo no lo habría hecho”, señaló el mandatario. “No debimos habérsela devuelto a ellos porque nosotros somos los que la necesitamos”.

Postura oficial de Dinamarca y aliados

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, rechazó la propuesta estadounidense al ingresar a la sesión plenaria de la cumbre. La jefa de gobierno ratificó la soberanía del Reino de Dinamarca sobre el territorio insular y exigió reciprocidad diplomática dentro de la organización.

“Esperamos que todos, incluidos todos los aliados, respeten el derecho del pueblo groenlandés a la autodeterminación, ya que somos un Estado soberano, y necesitamos que todos respeten nuestra integridad territorial y nuestra soberanía“, señaló la primera ministra, quien advirtió que Copenhague defenderá “cada pulgada de su territorio”.

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