Walmart convierte sus tiendas en una atracción turística para aficionados extranjeros del Mundial

Lo que comenzó como una curiosidad entre visitantes extranjeros durante el Mundial 2026 se ha convertido en una oportunidad de marketing para Walmart. La cadena anunció recorridos VIP en algunas de sus tiendas para que los aficionados conozcan de cerca productos y pasillos que se han vuelto virales en redes sociales.

La mayor cadena minorista de Estados Unidos aprovechará el interés que ha despertado entre turistas internacionales con dos visitas guiadas especiales, diseñadas para mostrar algunos de los elementos más llamativos de sus supermercados, desde los enormes empaques de alimentos hasta los pasillos repletos de botanas típicamente estadounidenses.

Walmart ofrecerá recorridos especiales durante el Mundial

Los tours estarán dirigidos a aficionados extranjeros que visitan el país por la Copa del Mundo.

Uno de ellos se realizará en Nueva Jersey, antes de la final del torneo, mientras que el segundo tendrá lugar en Miami, después del partido de cuartos de final entre Noruega e Inglaterra.

En este último caso, la experiencia estará disponible para las primeras 20 personas que lleguen a un evento organizado por Walmart en un estacionamiento, realizado en colaboración con LaLiga, la liga española de futbol.

Los participantes recibirán un ‘pasaporte Walmart’ personalizado, sellos en distintas secciones de la tienda, artículos promocionales, guías durante el recorrido y degustaciones de productos cuidadosamente seleccionados.

La empresa confirmó, en tono de humor, que los asistentes no recibirán como recuerdo los enormes recipientes industriales de aderezo ranch que tanto llaman la atención de los visitantes.

TikTok convirtió a Walmart en una parada obligatoria

El fenómeno comenzó gracias a cientos de videos publicados en TikTok por turistas que visitaban por primera vez un Walmart en Estados Unidos.

De acuerdo con CNN, esas publicaciones acumularon millones de reproducciones y miles de comentarios de usuarios sorprendidos por el tamaño de los productos y la variedad disponible.

Uno de los casos más populares fue el del turista irlandés Mick Madeiros, quien mostró enormes bolsas de cereal Fruity Pebbles y comentó que tenían un tamaño similar al alimento para perros.

También se volvió viral el inglés Harry Gunns, quien calificó el pasillo de las papas fritas como una experiencia de absoluta locura, en el mejor sentido posible.

En otro video, un grupo de australianos incluso convirtió la visita a Walmart en parte de la previa de un partido mientras repetían: “Vamos a Walmart”.

Incluso el futbolista español Lamine Yamal, de 18 años, sorprendió a sus seguidores al ser visto empujando un carrito de compras al salir de una tienda Walmart en Fort Oglethorpe, Georgia.

Una estrategia para aprovechar el Mundial sin ser patrocinador

Aunque Walmart no es patrocinador oficial de la Copa del Mundo y no puede utilizar la marca del torneo con fines comerciales, la empresa busca aprovechar la conversación generada en redes sociales.

CNN señala que otras compañías estadounidenses también han recurrido a estrategias similares.

Por ejemplo, el estadio Levi’s Stadium tuvo que cubrir temporalmente su logotipo durante el Mundial por no ser patrocinador oficial de la FIFA, aunque posteriormente la marca utilizó esa situación como parte de una campaña publicitaria internacional.

El profesor de mercadotecnia de la Universidad Northwestern, Alexander Chernev, explicó a CNN que este tipo de estrategias pueden fortalecer el reconocimiento de una marca.

“Si los clientes todavía pueden reconocer el logotipo, eso en realidad genera más reconocimiento que si no hubieras hecho nada desde el principio”, afirmó Chernev.

Sobre la creciente competencia por captar la atención del público en internet, añadió: “El impacto de la publicidad en línea está siendo cada vez menos efectivo debido a la saturación de medios. Por eso, cada vez más empresas buscan diferentes formas de interactuar con los clientes”.

Mientras tanto, Walmart también continúa alimentando el fenómeno en sus propias redes sociales. En uno de sus videos corporativos, una empleada llamada Ann recomienda a los turistas no perderse algunos de los productos gigantes que venden en sus tiendas, como enormes frascos de mantequilla de cacahuate, aderezo ranch y jalapeños.

“¡Con eso puedes preparar un montón de sándwiches!”, comenta en el video.

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