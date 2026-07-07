Amazon, Walmart o Target: dónde ahorras más según los productos que compras

Elegir la tienda adecuada para comprar puede marcar una diferencia importante en el presupuesto familiar. Un análisis de más de 10,000 productos realizado por la firma de comercio electrónico Profitero de noviembre de 2025 reveló que Amazon, Walmart y Target ofrecen los mejores precios en el mercado nacional, pero cada una tiene sus categorías particulares, por lo que comprar siempre en el mismo lugar puede diluir el efecto positivo de las ofertas.

El dato relevante del estudio de Profitero es que la diferencia entre precios es significativa. Una familia que no está acostumbrada a comparar precios podría gastar hasta $2,400 dólares más al año, dependiendo de los productos que adquiera. Una cifra así no pasa desapercibida en un contexto de mayores costos por la inflación y los aranceles.

Amazon gana en electrónicos, herramientas y productos para el hogar

Por noveno año consecutivo, Amazon fue nombrada la tienda en línea con los precios más bajos en Estados Unidos, con una ventaja promedio del 14% sobre sus competidores, según el estudio Price Wars 2025 de Profitero.

En categorías como electrónicos, herramientas y electrodomésticos, esa ventaja se amplía. Amazon superó a sus rivales con precios de herramientas 7% más bajos que Walmart y un 9% más económicos que sus competidores en electrodomésticos.

Doug Herrington, director ejecutivo de Amazon Worldwide Stores, afirmó en noviembre de 2025: “Esta investigación muestra que Amazon es el minorista de precio más bajo en Estados Unidos. Los clientes pueden confiar en que, al comprar en Amazon, obtienen los precios cotidianos más accesibles en la selección más amplia”.

Walmart domina en el segmento de los víveres, aunque con matices

En alimentos y productos de despensa, Walmart ofrece los precios más competitivos de los tres grandes minoristas. El estudio de Profitero identificó los comestibles como la única categoría donde Walmart desafía directamente a Amazon en precio.

Sin embargo, hay un dato que cambió en 2026: según un informe de Consumer Reports publicado el 2 de febrero de 2026, Costco ya superó a Walmart en el precio de víveres, con precios 21.4% más bajos que los del gigante minorista.

Para quien compra exclusivamente en estas tres cadenas analizadas, Walmart se mantiene como la mejor opción en supermercado. Pero si tienes acceso a una membresía de Costco, ese ahorro puede ser significativo en el presupuesto mensual.

Lo que Target hace mejor y lo que vende más caro

En el caso de Target, tiene una reputación bien ganada en ropa y marcas propias, aunque sus precios en línea son, en promedio, 13% más altos que Amazon, según Profitero.

La ventaja concreta de Target está en su programa de lealtad: la Circle Card ofrece un 5% de descuento directo en casi toda compra, en tienda física y en línea, sin puntos que acumular ni canjes complicados. Estos descuentos reducen la brecha de precios en categorías donde Target compite bien, como ropa, artículos de decoración y marcas propias.

En cuanto a moda, los precios en línea de Target resultaron 12% más caros que Amazon y 5% más caros que Walmart, según el estudio de Profitero. En términos prácticos, para quien compra ropa regularmente, el 5% de la Circle Card puede no ser suficiente para compensar esa diferencia de precios.

La guía práctica para comprar mejor, según la categoría

Según el estudio de Profitero 2025 y el análisis comparativo de Arekore de junio de 2026, esta es la distribución por categoría:

Electrónicos y tecnología: Amazon (14% más barato en promedio)

Amazon (14% más barato en promedio) Herramientas y mejoras del hogar: Amazon (7% más barato que Walmart)

Amazon (7% más barato que Walmart) Electrodomésticos y cocina: Amazon (9% más barato que competidores)

Amazon (9% más barato que competidores) Víveres y despensa: Walmart (única categoría donde supera a Amazon en precio)

Walmart (única categoría donde supera a Amazon en precio) Productos de salud y cuidado personal: Amazon (31% más barato que Target; 3% más que Walmart)

Amazon (31% más barato que Target; 3% más que Walmart) Mascotas: Amazon (6% más barato; Walmart a solo 3% de distancia)

Amazon (6% más barato; Walmart a solo 3% de distancia) Ropa y moda: Amazon en precio base, pero Target con descuento del 5% si se usa la Circle Card

Amazon en precio base, pero Target con descuento del 5% si se usa la Circle Card Artículos para bebé: Amazon (7% más barato; Walmart en segundo lugar)

Antes de pagar, considera este cálculo de 30 segundos

El precio en pantalla no es el precio final. Según el análisis de Arekore publicado en junio de 2026, el precio real de una compra depende de tres factores que la mayoría ignora:

Precio base más costo de envío Menos el descuento de la tarjeta de crédito de la tienda Menos el beneficio de la membresía que ya tiene

Un ejemplo concreto: unos audífonos a $120 cuestan en la práctica $112.10 en Amazon (con Prime y su Visa al 5%), $124 en Walmart y $122.55 en Target con la Circle Card, aunque el precio en pantalla de Amazon fuera el menor desde el inicio.

Si el carrito tiene menos de $35, Amazon Prime es la mejor opción por envío gratis sin monto mínimo. Walmart y Target cobran envío en pedidos pequeños sin membresía, lo que puede eliminar cualquier ahorro.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre los mejores precios por categoría en Amazon, Walmart o Target

¿En qué tienda son más baratos los electrónicos: Amazon, Walmart o Target?

Según el estudio Price Wars 2025 de Profitero, Amazon mantuvo una ventaja del 14% en precio promedio sobre sus competidores, y fue especialmente competitivo en electrónicos, herramientas y electrodomésticos.

¿Walmart sigue teniendo los precios más bajos en supermercado?

Walmart sigue siendo más barato que Amazon y Target en víveres, pero según Consumer Reports, Costco ofrece precios 21.4% más bajos que Walmart en una canasta de comparables.

¿Vale la pena pagar una membresía de Amazon Prime o Walmart+?

Depende del volumen de compras. Prime cuesta $139 al año; Walmart+, $98. Para quien hace pedidos frecuentes, ambas se pagan rápidamente con el ahorro en envío. Para pedidos ocasionales, no es conveniente.

¿En qué categorías Target no es competitivo en precio?

En salud y cuidado personal, Target cobra en promedio 23% más que Amazon. En moda y ropa, sus precios en línea son 12% más altos que Amazon. El descuento del 5% con la Circle Card reduce la brecha, pero no la elimina.

¿Ninguna de estas tiendas hace precio igualado (price match) con sus competidores?

Ya no. Amazon no tiene una política de este tipo. Walmart y Target solo igualan precios dentro de su propio ecosistema (entre su tienda física y su tienda en línea).

Conclusión

La guerra de precios entre Amazon, Walmart y Target beneficia al consumidor, pero solo a quienes comparan los mejores precios antes de comprar. La tendencia para el siguiente año es el impacto de los aranceles aprobados en 2025, que ya encareció los productos importados en varias categorías de los tres minoristas.

Quien no revise precios pagará ese sobrecosto dos veces: una en el arancel y otra por comprar en el lugar equivocado. Para la comunidad hispana, que destina una proporción mayor de su ingreso al consumo básico, comparar antes de comprar es indispensable.

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