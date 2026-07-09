La familia del mexicano asesinado por ICE no ha podido recuperar el cuerpo

La familia de Lorenzo Salgado Araujo, el ciudadano mexicano que murió baleado por agentes de ICE en Houston, Texas, aún no ha podido recuperar su cuerpo para darle sepultura, denunció este jueves Juan Proaño, director de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC).

Proaño explicó que el hombre fue trasladado a un hospital sin documentos de identificación, después de que sus pertenencias personales fueran retiradas, lo que provocó que fuera ingresado como una persona desconocida y retrasó la confirmación oficial de su identidad y fallecimiento.

“Sabían desde el principio que se trataba de Lorenzo. No confirmaron su fallecimiento hasta más de 24 horas después del incidente y el tiroteo”, afirmó Proaño durante una declaración pública.

El dirigente de LULAC señaló que la esposa de Salgado, quien es la familiar más cercana, debe firmar para reclamar el cuerpo, pero enfrenta dificultades debido a su situación migratoria. Por ello, la organización trabaja con abogados para obtener un poder legal que permita a Ronaldo, hijo del fallecido, realizar el trámite.

“Estamos llamando y exigiendo la entrega del cuerpo de Lorenzo Salgado a su familia. Su familia no puede enterrar a un hombre del que no tienen posesión”, dijo Proaño, quien aseguró que sus familiares buscan realizar un funeral digno y solicitar una autopsia independiente.

Preservar todas las pruebas

Además de reclamar la entrega del cuerpo, LULAC pidió a las autoridades locales y federales preservar todas las pruebas relacionadas con el operativo, incluidas grabaciones de cámaras corporales, cámaras de vehículos, fotografías, registros y otros documentos que puedan ayudar a esclarecer lo ocurrido.

Proaño también anunció que la organización solicitó la devolución de las pertenencias personales de Salgado, entre ellas su vehículo y equipo de trabajo, que, según indicó, representan miles de dólares para la pequeña empresa de la que dependían sus empleados.

El director de LULAC afirmó que la organización no confía en la versión ofrecida por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y ICE sobre el caso y pidió una investigación “abierta, completa e independiente”.

“Hemos solicitado que se preserve toda la evidencia para garantizar que nada se borre ni se pierda y que la versión del gobierno sobre lo sucedido sea verídica y esté respaldada por pruebas”, señaló.

Proaño también informó que LULAC ofrece una recompensa a personas que puedan aportar videos o testimonios sobre el operativo y que ayuden a determinar responsabilidades o esclarecer los hechos.

Apoyo de la comunidad

El representante de la organización indicó que se reunió con el fiscal de distrito local, Sean Tier, quien expresó sus condolencias a la familia y manifestó disposición para avanzar en una investigación, aunque reconoció las dificultades por la posible falta de cooperación de agencias federales.

Mientras continúa la disputa por la entrega del cuerpo, Proaño destacó que la comunidad ha respondido con apoyo económico y movilización. Según explicó, se han recaudado más de $250,000 dólares para cubrir gastos funerarios, legales y apoyar a la esposa de Sangado, quien quedó sin el principal sostén económico de su familia.

También mencionó que miles de personas han firmado una petición para exigir una investigación independiente y pidió respeto por la privacidad de los familiares durante el proceso de duelo.

“Son tiempos difíciles, y nadie debería tener que pasar por lo que esta familia ha pasado”, expresó Proaño.

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