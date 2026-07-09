Al menos 15 centros de ICE permanecen sin inspecciones desde hace más de un año, según CBS

Al menos 15 de los principales centros de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Estados Unidos no han sido inspeccionados durante el último año, pese a las denuncias de presuntas irregularidades presentadas por organizaciones humanitarias, según un análisis de CBS divulgado este jueves.

La revisión examinó los 45 centros con capacidad para albergar a 500 o más personas y concluyó que una tercera parte de ellos no recibió inspecciones recientes. Además, encontró que otras cinco instalaciones carecen por completo de registros de supervisión.

Entre los casos mencionados figura el Florence Correctional Center, en Arizona, donde permanecen en promedio 518 personas al día y cuya última inspección fue realizada en diciembre de 2024. También aparece el Golden State Annex, en McFarland, California, con un promedio de 603 detenidos diarios, que no ha sido revisado desde enero de 2025, a pesar de las denuncias reiteradas de presunta negligencia formuladas por migrantes recluidos allí.

El análisis también señala que el centro de detención conocido como “Alligator Alcatraz”, ubicado en los Everglades de Florida, no fue inspeccionado por ICE debido a que la instalación cerró a finales de junio.

Inspecciones limitadas

La reducción de las revisiones coincide con un cambio implementado por la agencia el año pasado.

Desde entonces, las inspecciones anuales quedaron limitadas a los centros que albergan exclusivamente a personas bajo custodia de ICE, mientras que las cárceles compartidas con detenidos por otros delitos pasaron a ser supervisadas cada dos años.

La política también contempla que los centros con menos de 50 migrantes realicen “autoinspecciones asistidas” con una periodicidad bienal.

Los resultados del análisis fueron publicados poco después de que Human Rights Watch y Physicians for Human Rights difundieran un informe sobre las muertes registradas en centros de detención migratoria.

Ese estudio documentó 52 fallecimientos de personas bajo custodia de ICE entre el 20 de enero y el mes pasado. Según las organizaciones, durante los primeros meses de 2026 murió una persona cada 8,6 días, la frecuencia más alta en casi dos décadas e incluso superior a la registrada durante la pandemia de covid-19.

El informe concluye que esas cifras plantean “serias dudas” sobre el cumplimiento de las obligaciones internacionales de Estados Unidos en materia de derechos humanos.

Con información de EFE.

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