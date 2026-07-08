Messi y 13 estrellas del Mundial 2026 encabezan el MLS All-Star 2026 vs. Liga MX en Charlotte

Lionel Messi, Son Heung‑Min, Evander, Thomas Müller y Petar Musa encabezan la nómina del MLS All-Star Game 2026. El grupo cuenta con más de una docena de figuras del Mundial 2026 y 18 debutantes. El partido se jugará el 29 de julio en Charlotte, donde la MLS enfrentará a las estrellas de la Liga MX.

La MLS presentó en Nueva York la lista completa de convocados para el Juego de las Estrellas 2026, con 13 jugadores que disputaron la Copa Mundial de la FIFA 2026, entre ellos Messi, Sebastian Berhalter, Petar Musa y Steven Moreira.

El equipo incluye 18 futbolistas seleccionados por primera vez, entre ellos Lucas Herrington y Mbekezeli Mbokazi, ambos en su año de debut en la liga.

Por su parte, Nashville SC es el club con más representantes: Hany Mukhtar, Andy Najar, Brian Schwake y Sam Surridge.

Charlotte FC, anfitrión del evento, suma por primera vez jugadores al All-Star. Tim Ream, Pep Biel y Ashley Westwood. En el caso de Ream, vuelve 15 años después de su primera aparición, igualando el mayor intervalo en la historia del evento.

La nómina también destaca por su diversidad. Y es que hay 15 nacionalidades y seis continentes. Estados Unidos aporta 10 jugadores, seguido por Argentina, Canadá, Inglaterra, Alemania y España, todos con dos representantes.

El partido reunirá a figuras que han pasado por la vía de desarrollo de la MLS. 10 convocados jugaron en MLS NEXT Pro y seis provienen de academias de la liga, entre ellos Julian Hall, quien este año se convirtió en el jugador más joven en marcar un triplete en la MLS.

Los All-Stars vestirán una camiseta especial por el 30 aniversario del evento, con detalles en azul y verde que recuperan los colores originales de la liga y el patrocinio de Chime. La prenda ya está disponible en MLSstore.com y en la tienda del Charlotte FC.

El diseño de la camiseta es una celebración del 30º Juego de las Estrellas de la liga, con detalles en azul y verde que hacen referencia a los colores originales de la liga. Crédito: MLS | Cortesía

La nómina del All-Star de la MLS 2026 por posición y mecanismo de selección



ARQUEROS

Maxime Crépeau (Orlando City SC; Selección del Entrenador)

Matt Freese (New York City FC; Selección del Entrenador)

Brian Schwake (Nashville SC; Votado)



DEFENSAS (10)



Max Arfsten (Columbus Crew; Selección del Entrenador)

Lucas Herrington (Colorado Rapids; Selección del Entrenador)

Richie Laryea (Toronto FC; Selección del Comisionado)

Anthony Markanich (Minnesota United FC; Votado)

Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire FC; Votado)

Steven Moreira (Columbus Crew; Selección del Entrenador)

Daniel Munie (San Jose Earthquakes; Selección del Entrenador)

Andy Najar (Nashville SC; Votado)

Jackson Ragen (Seattle Sounders FC; Selección del Entrenador)

Tim Ream (Charlotte FC; Votado)



MEDIOCAMPISTAS (9)



Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps FC; Votado)

Pep Biel (Charlotte FC; Selección del Entrenador)

Rodrigo De Paul (Inter Miami CF; Selección del Entrenador)

Evander (FC Cincinnati; Selección del Entrenador)

Carles Gil (New England Revolution; Selección del Entrenador)

Zavier Gozo (Real Salt Lake; Votado)

Hany Mukhtar (Nashville SC; Votado)

Thomas Müller (Vancouver Whitecaps FC; Selección del Entrenador)

Ashley Westwood (Charlotte FC; Selección del Entrenador)



DELANTEROS (7)



Hugo Cuypers (Chicago Fire FC; Votado)

Anders Dreyer (San Diego FC; Selección del Entrenador)

Julian Hall (Red Bull New York; Selección del Comisionado)

Son Heung-Min (LAFC; Votado)

Leo Messi (Inter Miami CF; Votado)

Petar Musa (FC Dallas; Selección del Entrenador)

Sam Surridge (Nashville SC; Selección del Entrenador)

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