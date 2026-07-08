Un hombre murió tras recibir un piedrazo en los festejos del Mundial 2026 en Argentina

Los festejos por el pase de la Selección Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 se transformaron en tragedia en la provincia de Buenos Aires. Las autoridades municipales confirmaron que un hombre de 46 años perdió la vida este martes en la localidad de Cañuelas tras recibir el impacto de una piedra en la cabeza, en medio de una brutal riña callejera.

La víctima fue identificada oficialmente como Franco Daniel Depauli, un vecino conocido en la comunidad, quien se encontraba festejando pacíficamente junto a sus seres queridos antes del fatal desenlace.

De acuerdo con las declaraciones de testigos y familiares, Depauli había asistido al centro de la ciudad para celebrar la victoria por 3-2 de la Scaloneta. En un momento de la tarde, el hombre se dirigió hacia su vehículo, estacionado frente a un bar de la zona, para buscar algo en su vehículo.

Fue en ese instante cuando quedó atrapado en medio de un violento enfrentamiento entre bandas que comenzaron a arrojarse piedras y botellas. Uno de los proyectiles impactó de lleno en su frente, provocándole un severo traumatismo de cráneo que lo dejó inconsciente en el suelo.

Debido a que la multitud que ocupaba las calles impedía el acceso rápido de una ambulancia, sus propios familiares lo trasladaron de urgencia al Hospital Ángel Marzetti. Sin embargo, el director del centro médico, Hernán Carpio, detalló que el paciente ingresó sin signos vitales: “Se siguieron todos los protocolos y se lo intentó reanimar durante cincuenta minutos, pero lamentablemente sin respuesta”.

Asimismo, el Gobierno local informó que gracias al rápido relevamiento de las cámaras de seguridad municipales y otros registros fílmicos aportados por los vecinos, la Policía logró detener en la vía pública a un joven de 20 años señalado como el presunto autor del lanzamiento de la piedra. La causa quedó caratulada provisoriamente como homicidio simple.

Desmanes e incidentes en todo el país

En la Ciudad de Buenos Aires, la Policía de la Ciudad informó la detención de 19 personas en la zona del Obelisco tras registrarse robos, peleas y destrozos al mobiliario urbano. Escenarios similares con disturbios y heridos menores se reportaron también en los puntos neurálgicos de Mar del Plata, Córdoba y la ciudad de Rafaela, en la provincia de Santa Fe.

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