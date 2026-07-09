Emergencia por escasez de sangre en NY y NJ: bancos piden donaciones urgentes

La región triestatal enfrenta una nueva emergencia por la escasez de sangre. El New York Blood Center (NYBC) emitió por segunda vez en este verano una alerta extraordinaria debido a que las reservas alcanzaron su nivel más bajo desde la pandemia de Covid-19, una situación que pone en riesgo el suministro para hospitales y pacientes que requieren transfusiones.

Las autoridades informaron que los bancos de sangre locales cuentan con apenas 2 días de inventario, una cifra muy inferior a la considerada segura para responder a las necesidades médicas diarias. La situación es todavía más preocupante para el tipo O-, conocido como donante universal, ya que existe menos de medio día de reservas disponibles.

De acuerdo con el NYBC, la combinación de varios factores provocó el rápido descenso en las donaciones. Las recientes olas de calor extremo, las tormentas severas, los apagones y las alteraciones en las actividades cotidianas impidieron que muchas personas acudieran a donar sangre durante las últimas semanas.

A ello se suma un problema de alcance nacional. Tradicionalmente, cuando una región enfrenta una baja en sus reservas, otros bancos de sangre del país pueden enviar unidades para cubrir la demanda. Sin embargo, actualmente los inventarios también son reducidos en otras partes de Estados Unidos, por lo que ese mecanismo de apoyo prácticamente ha desaparecido.

¿Por qué hay una emergencia por la escasez de sangre?

“Nos preparamos para los desafíos estacionales cada año, pero la combinación del clima extremo, las rutinas interrumpidas y los bajos inventarios nacionales ha creado una situación sin precedentes”, explicó Andrea Cefarelli, directora de Operaciones de Sangre y Laboratorios de New York Blood Center Enterprises a PIX 11.

La especialista añadió que, debido a que las reservas son bajas en todo el país, la comunidad local juega un papel decisivo para mantener el suministro disponible. Por ello hizo un llamado a que las personas elegibles acudan a donar lo antes posible.

Un solo donante de sangre puede salvar la vida de hasta 3 personas. (Foto: Michael Conroy/AP)

Los hospitales utilizan sangre diariamente para atender emergencias, cirugías, tratamientos contra el cáncer, partos complicados y pacientes con enfermedades crónicas. A diferencia de otros insumos médicos, la sangre no puede fabricarse artificialmente y depende exclusivamente de las donaciones voluntarias.

El NYBC destacó que todas las donaciones son importantes, aunque existe una necesidad especial de personas con sangre tipo O-, ya que este grupo puede utilizarse en situaciones críticas cuando no hay tiempo para identificar el tipo sanguíneo del paciente. También se requieren donaciones de otros grupos para mantener el equilibrio del inventario.

Los bancos de sangre invitan a los donantes elegibles a programar una cita, aunque también aceptan personas sin cita previa tanto en los centros de donación como en las campañas móviles organizadas en distintos puntos de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut.

Una sola donación puede ayudar a salvar hasta 3 vidas, ya que la sangre se separa en distintos componentes, como glóbulos rojos, plasma y plaquetas, los cuales pueden destinarse a diferentes pacientes según sus necesidades médicas.

Los responsables del sistema de abastecimiento recordaron que el verano suele representar uno de los periodos más difíciles para mantener suficientes reservas. Las vacaciones, los viajes y el cierre de escuelas reducen el número de campañas de donación y la participación de voluntarios, mientras que la demanda hospitalaria continúa prácticamente sin cambios.

Ante este panorama, el New York Blood Center pidió a los residentes de la región triestatal no esperar a que la situación empeore y acudir a donar si cumplen con los requisitos de elegibilidad. La organización reiteró que incrementar las reservas durante los próximos días será fundamental para garantizar que los hospitales puedan seguir atendiendo emergencias y procedimientos médicos sin interrupciones.

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