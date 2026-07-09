¿En qué consisten las acciones jurídicas de México contra EE.UU. por muerte de migrante Lorenzo Salgado a manos de ICE en Houston?

NUEVA YORK – La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, su Administración encaminará acciones jurídicas contra Estados Unidos a raíz de la muerte del connacional Lorenzo Salgado Araujo por disparos de un agente del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) en medio de un intento de detención.

“Nuestro objetivo es ir más allá de las notas diplomáticas y lo que planteamos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), porque no podemos permitir el maltrato a nuestros hermanos que están en Estados Unidos, a los connacionales. Estamos planteando otras medidas”, afirmó la mandataria en una conferencia este miércoles.

La funcionaria argumentó que la única falta del mexicano fue no tener papeles.

“Nos contestan, pero hay otra lamentablemente muerte de un connacional en EE.UU. por asuntos de detención cuando su única falta de no tener papeles, aún cuando fueron contratados por una empresa estadounidense. Entonces no tienen por qué estar en centros de detención, utilizar la violencia”, consideró Sheinbaum.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es el órgano principal de la Organización de Estados Americanos (OEA). Su objetivo es promover y proteger los derechos humanos en el continente americano.

Para que un proceso jurídico inicie a través del CIDH, las víctimas deben informar de su caso a través de un formulario de petición. Una vez sometidos los hechos,la Comisión los evalúa y determina si el Estado violó la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Si ese fuera el caso, el organismo emite un informe con recomendaciones jurídicas para que el Gobierno repare a las víctimas y modifique sus prácticas.

Si las autoridades gubernamentales señaladas no cumplen con las recomendaciones de la CIDH, la entidad puede presentar una demanda ante la Corte Interamericana.

Los hechos

Este martes, a eso de las 6:50 a.m., Salgado Araujo conducía su camioneta camino al trabajo en Houston, Texas, cuando agentes del ICE intentaron detenerlo como parte de una operación de control.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), al que está adscrito el ICE, indicó en un comunicado por la red social X que el mexicano trató de evadir la intervención y se resistió a las órdenes de los agentes.

“El conductor del vehículo, Lorenzo Salgado Araujo —un extranjero indocumentado de nacionalidad mexicana— intentó eludir la detención. Según la información recibida, embistió un vehículo oficial de ICE, se negó a acatar múltiples órdenes verbales y utilizó su vehículo como arma en un intento de atropellar a un agente de ICE, lo que provocó que el agente disparara su arma en defensa propia”, alegó el DHS.

Tras ser alcanzado por los disparos, los oficiales contactaron “de inmediato” a los servicios de emergencia, añadió la agencia.

El hombre, de 52 años, fue trasladado al hospital, donde falleció como consecuencia de las heridas.

El Departamento informó que la Oficina del Inspector General (DHS-OIG) encabeza la investigación sobre el tiroteo, mientras que la oficina del FBI (Negociado Federal de Investigaciones) en Houston lidera otra pesquisa sobre la presunta agresión a un agente federal del orden.

“Se trata de una situación en desarrollo y se informará al público a medida que se disponga de más datos”, puntualizó el DHS.



Por su parte, el alcalde de la ciudad, John Whitmire, indicó en una reunión del concejo municipal que estaba en comunicación “constante” con las autoridades federales, pero que no evaluarían los hechos porque “no puede haber dos investigaciones paralelas”.

“Lo estamos siguiendo muy de cerca”, planteó Whitmire. “Estamos en contacto constante con nuestros representantes federales, insistiendo en que se lleve a cabo una investigación transparente e independiente; y, si recibo alguna información nueva, sin duda la compartiré con el concejo”, expuso.

“Es una tragedia (pero) el Departamento de Policía de Houston no estuvo involucrado”, aclaró.

La familia de Salgado Araujo reclamó una pesquisa independiente a la que realiza el Gobierno federal, ya que dudan de la transparencia de las indagatorias oficiales.

“Mi padre, Lorenzo Salgado Araujo, fue un hombre humilde”

En una conferencia ayer, la familia del fallecido pidió justicia.

Ronaldo, uno de sus hijos, resaltó la humildad y la disciplina laboral de Lorenzo quien llevaba casi 35 años residiendo en EE.UU.

“Mi padre, Lorenzo Salgado Araujo, fue un hombre humilde, fue un hombre que nomás quería trabajar para dar mejor vida para su esposa, nuestra madre, y para mis hermanos. El se levantaba cada mañana y hacía las mismas cosas cada día”, relató.

Lo describió, además, como un hombre trabajador que ayudaba a los demás e integrado a la comunidad.

“Yo quiero que el mundo entero se recuerde de mi papá, que sepan que mi papá fue un hombre honesto, humilde, trabajador, que él también dio oportunidades de trabajo a muchas personas. Había muchas instancias en las que gente venía a nuestra casa y tocaba la puerta para pedirle a mi papá la oportunidad de trabajar con él. Le dio a mucha gente, a muchos hombres, la oportunidad de trabajar con él, para construir casas para familias en Houston”, expresó con la voz entrecortada.

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