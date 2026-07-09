Familia de afgano muerto bajo custodia de ICE exige revelar informe de autopsia

La familia de Mohammad Nazeer Paktiawal pide respuestas después de que nuevos documentos oficiales revelaran que el ciudadano afgano murió bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) por una reacción alérgica grave, mientras autoridades de Texas mantienen reservado el informe completo de la autopsia.

Paktiawal, de 41 años y padre de seis hijos, murió el pasado 14 de marzo en un hospital de Dallas, un día después de haber sido detenido por agentes migratorios. Su certificado de defunción establece que la causa de muerte fue una anafilaxia, una reacción alérgica severa, que complicó una crisis de asma, y determinó el fallecimiento como un accidente.

La revelación del documento abrió nuevas preguntas entre sus familiares y organizaciones defensoras de migrantes, quienes buscan conocer qué sustancia provocó la reacción, cómo ingresó al organismo del hombre y si recibió la atención médica adecuada durante el tiempo que permaneció bajo custodia.

Familia cuestiona falta de información sobre la muerte

La organización AfghanEvac y dos miembros del Congreso solicitaron a las autoridades de Texas que publiquen el informe de la autopsia, luego de que funcionarios del condado de Dallas rechazaran entregar el documento al argumentar que su divulgación podría afectar una investigación federal.

Shawn VanDiver, presidente de AfghanEvac, afirmó que los familiares tienen derecho a conocer todos los detalles del fallecimiento.

“Esta familia tiene derecho a saber qué pasó”, declaró.

El senador demócrata Richard Blumenthal también anunció que solicitará al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que haga público el reporte médico y cuestionó que la información permanezca sin divulgarse.

Los familiares de Paktiawal han expresado dudas sobre la explicación oficial. Su hermano menor, Naseer Paktiawal, cuestionó la clasificación del caso como accidente.

“¿De qué accidente están hablando? Solo queremos la verdad”, señaló.

El certificado médico revela una reacción alérgica fatal

Según el documento de defunción, Paktiawal sufrió una “reacción adversa a un medicamento” causada por una sustancia no identificada, lo que desencadenó la anafilaxia y agravó su problema respiratorio.

El reporte médico también menciona como factores que pudieron contribuir a la muerte los efectos tóxicos de metanfetamina, una enfermedad cardíaca y el tabaquismo.

La familia rechazó que Paktiawal consumiera metanfetamina. Además, una segunda autopsia solicitada por sus allegados no pudo confirmar si la sustancia estaba presente en su organismo debido a que ya no había muestras de sangre disponibles para realizar pruebas.

Su esposa asegura que necesitaba un inhalador para el asma

La esposa de Paktiawal afirmó que su marido utilizaba un inhalador para controlar el asma y señaló que los agentes de ICE no permitieron que el medicamento llegara a él después de su detención.

Documentos oficiales indican que, tras ser arrestado, Paktiawal comenzó a presentar dificultades para respirar y dolor en el pecho mientras permanecía en una zona de retención. Posteriormente fue trasladado al Hospital Parkland Memorial de Dallas.

Al día siguiente, personal médico detectó inflamación en su lengua mientras desayunaba y le administró epinefrina, un medicamento utilizado para tratar reacciones alérgicas graves.

A pesar de los esfuerzos médicos, murió aproximadamente 40 minutos después.

Un aliado de Estados Unidos que terminó detenido por ICE

Antes de llegar a Estados Unidos, Paktiawal colaboró durante una década con las Fuerzas Especiales estadounidenses en Afganistán.

Tras la retirada de las tropas estadounidenses en 2021, fue evacuado junto con miles de personas y entró al país mediante un proceso legal. Posteriormente solicitó asilo, una petición que seguía pendiente cuando fue detenido.

Agentes de ICE lo arrestaron el 13 de marzo en su vivienda de Richardson, Texas, mientras preparaba a algunos de sus hijos para ir a la escuela.

La agencia migratoria defendió la detención al señalar que Paktiawal era considerado deportable por acusaciones relacionadas con fraude de cupones de alimentos y robo. Sin embargo, nunca fue condenado por esos cargos.

ICE enfrenta cuestionamientos por muertes bajo custodia

El caso de Paktiawal ha generado atención porque, según una revisión de The Associated Press, sería la primera muerte registrada durante el segundo mandato del presidente Donald Trump bajo custodia de ICE cuya causa fue clasificada oficialmente como accidente.

La Oficina del Médico Forense del Condado de Dallas estableció la causa y la forma de muerte después de realizar la autopsia, pero las autoridades locales se han negado a publicar el informe completo.

Mientras la oficina del fiscal general de Texas analiza si permite mantener el documento bajo reserva, la familia de Mohammad Nazeer Paktiawal continúa exigiendo acceso a la información que, aseguran, les permitirá conocer qué ocurrió realmente antes de su muerte. .

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