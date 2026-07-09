Hugo Sánchez admite que “le tiene envidia de la sana” a Cristiano Ronaldo

El histórico exfutbolista mexicano, Hugo Sánchez dedicó palabras de reconocimiento a Cristiano Ronaldo tras la eliminación de Portugal en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

“Hugol” destacó la extraordinaria trayectoria del delantero portugués pese a no haber conquistado el único título que faltó en su carrera.

El llamado Pentapichichi aseguró sentir “envidia de la sana” por la longevidad y el nivel competitivo que Cristiano ha mantenido durante tantos años, resaltando que muy pocos futbolistas logran tener seis participaciones en la Copa Mundial de la FIFA y mantenerse como referentes del futbol internacional.

“Nada más quería comentar lo de Cristiano. Sí, la verdad que me, me da envidia, ¿eh? Me da envidia de la, de la sana, de la buena, de que él haya cumplido con su sexto mundial. Y marcando en seis mundiales, imaginate eso”, comentó el Pentapichichi en el programa ‘Futbol Picante’ de ESPN.

@espnmx “ME DA ENVIDIA DE LA SANA” 👏 Así fue la felicitación de Hugo Sánchez a Cristiano Ronaldo, tras quedar eliminado del Mundial. De un crack a otro. 🤝 ♬ original sound – ESPN México – ESPN México

Destacada carrera

Las palabras de Hugo Sánchez no sólo fueron un elogio para Cristiano Ronaldo, sino también una referencia a una situación que marcó su propia carrera con la Selección Mexicana.

El exdelantero recordó que tenía la intención de disputar el Mundial de Francia 1998, torneo al que esperaba asistir para despedirse de la Copa del Mundo dentro del campo.

Hugo explicó que, en ese momento, estaba cerca de cumplir 38 años y buscaba recibir algunos minutos en la justa mundialista. Su petición no era convertirse en titular ni modificar la estructura del equipo, sino tener una breve participación que le permitiera cerrar su etapa internacional en un escenario de máxima relevancia.

“Cuarenta y un años. Yo iba a cumplir treinta y ocho años en Francia 98. Y yo solicité jugar cinco minutos, como en su momento se lo dieron a Lothar Matthäus en el mundial anterior, para cumplir su quinto mundial. Pero no me cumplieron ese deseo”, contó Hugol.

El exgoleador mexicano ha hablado en distintas ocasiones sobre esa experiencia. En 2020 recordó que su deseo era recibir al menos un minuto de actividad durante Francia 1998, pero la Federación Mexicana de Futbol no aceptó su propuesta. En lugar de ello, recibió un homenaje previo en el Estadio Azteca durante un partido amistoso ante Paraguay.

Aquel reconocimiento no terminó de convencer al exjugador, quien consideraba que el Mundial era el sitio ideal para despedirse de la Selección Mexicana. Incluso relató que llegó tarde al partido de homenaje como muestra de inconformidad por la decisión.

“Llegué tarde 35 minutos a ese partido contra Paraguay porque me parecía injusto, aunque Manuel Lapuente se portó extraordinario conmigo, como siempre, y me dijo que era mi partido, que si quería, que jugara todo el partido o 15, 20 o 30 minutos y solo hice el saque inicial, le di el beso a la pelota y dije ‘a ver señores directivos, creo que mi despedida y mi homenaje de parte de la Federación debía ser en el Mundial de Francia’. Fue un minuto el que pedí y me dijeron que no, porque si no cualquier jugador pediría un homenaje como el que estaba pidiendo”, dijo.

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