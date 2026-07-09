México suma 48 nuevas rutas aéreas y cambia el mapa para viajar por el país

México amplía su mapa aéreo en plena temporada de viajes. La Secretaría de Turismo informó que durante junio comenzaron a operar 48 nuevas rutas aéreas, una señal de movimiento fuerte en la conectividad del país tanto para viajeros nacionales como internacionales.

El dato no es menor: de esas nuevas conexiones, 29 son rutas nacionales y 19 internacionales. Según Sectur, los nuevos vuelos refuerzan enlaces con mercados como Colombia, España, Brasil y Estados Unidos, además de sumar alternativas dentro del propio territorio mexicano.

La noticia llega en un momento en el que México busca sostener su atractivo más allá de los grandes clásicos turísticos. Cancún, Ciudad de México y Los Cabos siguen concentrando buena parte de la demanda, pero la apertura de rutas también empuja a otros destinos que necesitan mejores conexiones para crecer.

Crédito: Imagen creada con AI | Impremedia

Qué rutas nuevas se destacan

Entre las rutas nacionales mencionadas aparecen conexiones como Acapulco-AIFA, Acapulco-Querétaro, Puebla-Los Cabos, Puebla-Huatulco, Puerto Escondido-Tijuana, Querétaro-Oaxaca y Monterrey-San Luis Potosí, de acuerdo con reportes basados en la información oficial.

En el plano internacional, el listado incluye vuelos como AIFA-Cartagena, AIFA-Medellín, Monterrey-Madrid y Cancún-Brasilia. También se mencionan operaciones de compañías como Aeroméxico, GOL, Iberia, Mexicana de Aviación, Southwest, Viva Aerobus y Volaris.

La ruta Monterrey-Madrid es una de las más llamativas por el vínculo directo entre el norte de México y España. Para viajeros europeos, puede convertirse en una puerta de entrada distinta al país, sin pasar necesariamente por Ciudad de México o Cancún.

Más opciones para moverse por México

La expansión aérea puede tener un impacto concreto en la planificación de viajes. Más rutas no garantizan precios bajos, pero sí abren nuevas combinaciones, más horarios y, en algunos casos, mayor competencia entre aerolíneas.

También permite pensar itinerarios menos obvios. Un viajero que llegue a Ciudad de México puede conectar con Oaxaca, Querétaro, Acapulco o Puerto Escondido. Quien entre por Cancún puede mirar nuevas opciones hacia Sudamérica. Y quienes viajen desde España tienen en Monterrey una alternativa directa para explorar el norte del país.

Otro punto a observar es el papel del AIFA, que aparece en varias conexiones nuevas. El aeropuerto sigue intentando ganar peso dentro del sistema aéreo mexicano, y estas rutas muestran que su crecimiento ya empieza a tener impacto en la oferta para viajeros.

Una red aérea más amplia para la segunda mitad del año

Según Sectur, las 48 rutas de junio forman parte de un año con fuerte movimiento: México acumula 102 anuncios de nuevas rutas aéreas en 2026.

Para el turismo, el valor está en lo que esas conexiones pueden dejar más allá de una temporada puntual. Si se sostienen, pueden ayudar a diversificar los flujos de visitantes, fortalecer ciudades intermedias y facilitar viajes combinados dentro del país.

Para los viajeros, la recomendación es simple: antes de comprar un vuelo a México o dentro de México, conviene revisar si alguna de estas rutas nuevas reduce escalas, mejora horarios o permite llegar a un aeropuerto más conveniente.

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