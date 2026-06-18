Vuelos internacionales cuestan menos de $1,000 dólares por primera vez desde marzo

Los boletos de avión internacionales cayeron por debajo de los $1,000 dólares por primera vez desde marzo de 2026, impulsados por la baja del petróleo tras el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán anunciado el 14 de junio. Para millones de familias que han pospuesto sus vacaciones por los altos costos, la noticia representa una oportunidad de ahorro, justo al inicio del verano.

Sin embargo, las tarifas siguen siendo 22% más altas que hace un año, según datos de KAYAK citados por Reuters, y el alivio podría durar poco.

¿Por qué bajaron los vuelos y cuánto pueden durar estas tarifas?

El acuerdo preliminar con Irán permitió que el precio del crudo cayera casi 13% en una semana, hasta rondar los $80 dólares por barril, frente a los más de $120 que llegó a alcanzar durante el pico del conflicto, lo que hizo subir de inmediato las acciones de las aerolíneas.

La cotización en bolsa de Delta subió 4.2%, American Airlines 4.3% y JetBlue 9.2% en un solo día, según datos de Street Insider del 15 de junio. Ese optimismo se empezó a trasladar parcialmente a las tarifas aéreas.

Sin embargo, los expertos piden cautela al momento de comprar boletos.

“Es poco probable que veamos una reducción en el costo de volar en algún momento de este verano”, sostuvo Brett House, economista de la Escuela de Negocios de Columbia, citado por el Los Angeles Times este martes.

Las aerolíneas compran combustible con semanas de anticipación y ajustan sus precios gradualmente; el efecto completo de la baja del petróleo en los boletos podría tardarse semanas o meses, advirtió.

Las ciudades con mejores ofertas ahora mismo

Las rutas que registran las caídas más notorias en junio de 2026 incluyen destinos en Europa, América Latina y el Caribe que históricamente se encarecen en verano, de acuerdo con Skyscanner.

Los destinos más económicos desde Estados Unidos por precio de boleto redondo incluyen:

San Salvador, El Salvador : desde $282

: desde $282 San Juan, Puerto Rico : desde $365

: desde $365 Punta Cana, República Dominicana : desde $375

: desde $375 Ciudad de México : desde $402

: desde $402 Cancún, México : desde $411

: desde $411 Milán, Italia: desde $559

Para las familias hispanas que radican en ciudades como Nueva York, Florida o California, estos precios representan una de las mejores oportunidades del año, siempre y cuando actúen con rapidez para adquirir sus boletos.

La trampa del acuerdo: los precios no bajan solos

La noticia también incluye un detalle que muchos pasan por alto.

Aunque el petróleo bajó, los vuelos internacionales todavía acumulan el encarecimiento de meses de guerra. En este periodo, KAYAK reportó que el promedio de boletos internacionales desde EE.UU. subió 22% respecto a 2025 y los domésticos 31%. Ese incremento no desaparecerá de un día para otro, aunque el combustible baje.

Willie Walsh, director general de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), advirtió que “aunque el estrecho reabriera y permaneciera accesible, tomaría varios meses restablecer los niveles de suministro por los daños a las instalaciones de refinación en Medio Oriente”.

Factores como los recargos por combustible que algunas aerolíneas aplicaron sí podrían ser los primeros beneficios que lleguen al consumidor, no se espera una rebaja general inmediata.

¿Qué puedes hacer para aprovechar esta ventana de precios bajos?

Las tarifas por debajo de los $1,000 en rutas internacionales son una oportunidad concreta, pero la fecha de vencimiento es muy cercana. Estas acciones ayudan a aprovecharla:

Activar alertas de precio en Google Flights o Kayak. Ambas plataformas permiten rastrear rutas específicas y recibir notificaciones cuando el precio baja. En un mercado volátil, esas alertas pueden marcar la diferencia entre comprar a $850 o a $1,200.

Ambas plataformas permiten rastrear rutas específicas y recibir notificaciones cuando el precio baja. En un mercado volátil, esas alertas pueden marcar la diferencia entre comprar a $850 o a $1,200. Comprar entre semana. Expedia y varios análisis de 2026 coinciden en que los martes y miércoles suelen registrar tarifas más bajas que los viernes o domingos.

Expedia y varios análisis de 2026 coinciden en que los martes y miércoles suelen registrar tarifas más bajas que los viernes o domingos. Considerar junio y julio para viajar, no diciembre. Según el informe ‘2026 Air Hacks’ de Expedia, junio se posiciona como uno de los meses más accesibles para vuelos internacionales, en contraste con diciembre.

Según el informe ‘2026 Air Hacks’ de Expedia, junio se posiciona como uno de los meses más accesibles para vuelos internacionales, en contraste con diciembre. No esperar a septiembre u octubre. Si el acuerdo de paz se consolida y la demanda repunta, los precios pueden volver a subir antes de que termine el verano.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre los precios de los vuelos internacionales desde EE.UU.

¿Por qué bajaron los vuelos internacionales en junio de 2026?

Por la caída del precio del petróleo tras el acuerdo de paz con Irán, que anticipó la reapertura del Estrecho de Ormuz. El crudo cayó casi 13% en una semana, lo que redujo el costo de operación de las aerolíneas.

¿Es buen momento para comprar boletos internacionales ahora?

Sí, si tienes flexibilidad de fechas. Los precios bajaron por primera vez desde marzo, pero siguen siendo 22% más caros que en 2025. La ventana puede cerrarse si la demanda repunta o si el acuerdo con Irán se complica.

¿Cuándo se reflejará la baja del petróleo en el costo de los boletos?

Los expertos advierten que puede tomar semanas o meses. El economista Brett House señaló que es poco probable ver una rebaja generalizada antes de que acabe el verano.

¿Cuáles son los destinos más económicos desde EE.UU. ahora mismo?

Según Skyscanner, los más accesibles incluyen San Salvador ($282), San Juan ($365), Punta Cana ($375), Ciudad de México ($402) y Cancún ($411). Para Europa, Milán aparece desde $559 en vuelo redondo.

Conclusión

La caída de los vuelos internacionales por debajo de los $1,000 es una buena noticia real, pero no un regalo permanente. Para la comunidad hispana que lleva meses sin poder volver a ver a su familia en México, Centroamérica o el Caribe, esta puede ser la mejor oportunidad del año.

Por ello, esperar más tiempo puede ser más costoso que comprar hoy: en un mercado que subió 22% en un año, cada semana que se espera es una apuesta.

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