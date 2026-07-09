Restaurante mexicano pasó de estar casi vacío a tener largas filas gracias al video de la hija del dueño

Un emotivo video publicado por una adolescente de 15 años logró cambiar el destino de un restaurante mexicano en Texas. El negocio familiar estaba a punto de cerrar por la falta de clientes, pero un mensaje sincero en TikTok provocó una ola de apoyo que ahora mantiene el lugar lleno y con necesidad de contratar más personal.

El restaurante Sazón De Loa, ubicado sobre Renner Road, en Plano, Texas, es dirigido por el chef y propietario Rafael De Loa, quien durante casi dos años luchó por mantener abierto el negocio.

Sin embargo, hace apenas unas semanas la situación era crítica debido a la escasa afluencia de comensales.

El mensaje de una hija cambió la historia

La situación dio un giro inesperado cuando Leslie De Loa, hija del propietario, publicó un video en TikTok pidiendo ayuda para salvar el restaurante de su familia.

“El negocio de mi familia necesita ayuda. Tenemos un pequeño negocio aquí en Plano, Texas, pero no estamos recibiendo nada de atención. Estoy aquí para ver si podemos atraer a más personas. Mi papá ha trabajado muy, muy duro. Así que, por favor, vengan a disfrutar de buena comida, tequila y cocina mexicana. Aquí los estaremos esperando a todos”, expresó la joven en la publicación.

El video comenzó a ganar notoriedad después de ser compartido por el creador de contenido ‘Bucky Wild Child’, quien cuenta con más de 110,000 seguidores y había visitado el restaurante días antes.

De un local casi vacío a largas filas

El efecto de la publicación fue inmediato.

Según Fox 4, el restaurante pasó de enfrentar la posibilidad de cerrar a recibir una gran cantidad de clientes durante la hora del almuerzo.

Muchos visitantes aseguraron haber conocido el lugar gracias al video viral.

“Vi el TikTok y dije: ‘Está bien, vamos’. Ya teníamos ganas de salir a una cita desde hace tiempo”, comentó la clienta Jhazmin Martinez.

Su acompañante, Jesus Martinez, añadió: “Creo que estuvo bastante delicioso”.

Otros clientes señalaron que les sorprendió la cantidad de personas que acudieron al restaurante, aunque no les molestó esperar.

“Estaba bastante lleno. Definitivamente me sorprendió. Esperaba que hubiera algunas personas, pero cuando entramos pensé: ‘Esto es una locura’. Va a tardar más de una hora, pero está bien”, dijo Diego Osorio.

Por su parte, C.J. Nelson consideró que la espera valía la pena.

“Sí, es un buen problema para ellos. No me importa esperar un poco más por buena comida”, afirmó.

El propietario habla de un ‘milagro‘

Leslie aseguró sentirse sorprendida por la respuesta que recibió su publicación.

“Es increíble cómo la gente ve las redes sociales y se toma el tiempo de su día para venir a visitarnos y probar nuestra comida”, expresó.

Para Rafael De Loa, el cambio ha sido tan drástico que no pudo ocultar la emoción.

“Como no teníamos clientes, ningún mesero quería trabajar porque no había propinas. Pero ahora me sorprendieron y, como dije en el video, fue un milagro. Para nosotros es un milagro. Llevamos aquí casi dos años y nunca habíamos tenido este tipo de negocio”, señaló.

El dueño también reconoció que el incremento de clientes ha significado un nuevo desafío.

“Estoy feliz y estoy cansado, pero está bien. Estoy esforzándome mucho. No trabajo 24 horas, trabajo 30 horas al día para poder seguir el ritmo ahora”, comentó entre risas.

Ahora buscan contratar más personal

El éxito inesperado dejó atrás el temor al cierre, pero abrió un nuevo reto para el restaurante.

Rafael De Loa informó que actualmente Sazón De Loa está contratando personal, ya que necesita más empleados para atender la creciente demanda de clientes que comenzó tras la difusión del video en TikTok.

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