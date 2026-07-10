3 alimentos que suben la presión arterial de golpe y que los latinos consumen todos los días

Para millones de latinos que viven en Estados Unidos, existen tres alimentos que forman parte de la dieta diaria por motivos culturales, económicos o de practicidad. Sin embargo, los expertos en salud los consideran “disparadores de la tensión”, ya que pueden subir la presión arterial de golpe.

Desde una taza de café para comenzar la mañana hasta sopas preparadas o embutidos para un desayuno rápido, son opciones habituales que conviene consumir con moderación, especialmente en personas con hipertensión o riesgo cardiovascular.

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3 alimentos que comen los latinos en EE.UU. y disparan la presión arterial

1. Café negro muy cargado

El café es una de las bebidas más consumidas entre la comunidad latina en Estados Unidos. Muchas personas lo toman al despertar, después del almuerzo o incluso varias veces al día.

La cafeína estimula el sistema nervioso, favorece la liberación de adrenalina y puede hacer que los vasos sanguíneos se contraigan de manera transitoria. Como consecuencia, señala el portal médico Medline Plus, el corazón trabaja con mayor intensidad durante un corto periodo y la presión arterial puede elevarse.

Esto no significa que todas las personas deban dejar de tomar café. De hecho, diversas investigaciones indican que el consumo moderado puede formar parte de una dieta saludable en muchas personas. Sin embargo, quienes padecen hipertensión deberían consultar con su médico sobre la cantidad más adecuada para su caso.

2. Cubos de caldo y sopas instantáneas

Los cubos concentrados de caldo y muchas sopas de sobre son ingredientes muy utilizados en la cocina latina para preparar arroz, frijoles, guisos, sopas y carnes.

El problema es que suelen contener cantidades muy elevadas de sodio. Cuando se consume sal en exceso, el organismo retiene más agua para mantener el equilibrio de líquidos.

Ese aumento del volumen de líquido en la circulación obliga al corazón a trabajar con mayor esfuerzo y puede elevar la presión arterial.

Una alternativa para reducir su consumo consiste en preparar caldos caseros o condimentar los alimentos con hierbas, ajo, cebolla, limón y especias naturales.

3. Embutidos como chorizo, jamón y salchichas

Los embutidos son otro alimento muy presente en la alimentación diaria de muchas familias latinas, ya sea en desayunos, sándwiches, parrilladas o comidas rápidas.

Productos como el chorizo, las salchichas, el jamón procesado y otros embutidos contienen altas cantidades de sodio y, en muchos casos, grasas saturadas.

El sodio favorece el aumento de la presión arterial por la retención de líquidos, mientras que las grasas saturadas, consumidas de forma habitual, pueden contribuir al endurecimiento y estrechamiento de las arterias con el paso del tiempo, incrementando el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Reducir la frecuencia de consumo y sustituir estos alimentos por carnes frescas, pescado, pollo o proteínas vegetales puede beneficiar la salud del corazón.

Los especialistas insisten en que el problema no es consumirlos de forma ocasional, sino hacerlo de manera frecuente y en grandes cantidades. Una alimentación equilibrada, rica en frutas, verduras, cereales integrales y proteínas magras, junto con la reducción del sodio y las grasas saturadas, puede ayudar a mantener una presión arterial saludable.

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