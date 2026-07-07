“Síndrome del monedero vacío”: cómo el estrés por los gastos puede afectar tu corazón

La preocupación constante por el dinero podría afectar de forma directa el corazón, advierten médicos. Tener dificultades económicas, reflejadas por ejemplo en deudas, pagos de arriendo, gastos médicos, y no saber cómo gestionarlas emocionalmente, podría pasarte factura en tu salud cardiaca.

A pesar de que el término “síndrome de monedero vacío” no corresponde a un diagnóstico médico oficial, es utilizado para describir el estrés intenso que experimentan las personas cuando sienten que sus ingresos no son suficientes para cubrir los gastos.

En este sentido, esa presión recurrente por querer pagar y no poder (por no tener), puede desencadenar respuestas biológicas que aumentan el riesgo de enfermedades cardiovasculares, especialmente si se convierte en un mal hábito por años.

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¿Cómo el estrés por el dinero puede afectar tu corazón?

La Asociación Americana del Corazón (AHA) documenta la relación entre el estrés y las enfermedades cardíacas, siendo el dinero y las deudas económicas el motivo de estrés.

La preocupación constante por resolver dificultades de dinero podría traer: elevación de la presión arterial, incremento de la frecuencia cardiaca, dificultad para dormir y aumento de la inflamación en el organismo.

Además, el estrés en algunos casos desencadena una alimentación poco saludable o recurrir al cigarrillo.

A mediano y largo plazo, esta combinación puede favorecer la aparición de hipertensión, enfermedades coronarias e incluso aumentar el riesgo de sufrir un infarto o un accidente cerebrovascular, especialmente en personas con otros factores de riesgo.

Un estudio de Mayo Clinic, publicado en revistas médicas, también indica que preocuparse por el dinero puede evejecer el corazón más rápido que otros factores convencionales y naturales.

Asimismo, expertos médicos de MedlinePlus señalan que, si bien el estrés es una realidad de vida, “cuando se va acumulando puede afectar la salud física y mental. Demasiado estrés también puede ser malo para su corazón”.

Mantener hábitos saludables puede marcar la diferencia

La recomendación principal de los especialistas en salud cardiaca es no ignorar el problema ni normalizar el estrés permanente. También aconsejan diseñar un presupuesto realista, priorizar el pago de las deudas más urgentes y buscar asesoría financiera cuando sea necesario.

No menos importante, apuntan que mantener una comunicación abierta con la familia puede ayudar a disminuir la carga emocional que genera una deuda o dificultad económica.

Finalmente, conservar hábitos saludables puede marcar la diferencia para reducir el estrés pese a que el dinero no alcance. Debes dormir lo suficiente, realizar actividad física de forma regular, mantener una alimentación equilibrada y practicar técnicas de relajación.

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