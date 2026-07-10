“Bau, Artist at War”, una cinta romántica que tomó protagonismo en Netflix

La plataforma de Netflix está constantemente mostrando nuevas producciones a su público y el pasado 3 de julio, estrenaron una película que contó con pocas expectativas en el momento. Sin embargo, ha adquirido tanto protagonismo que ahora está bastante bien ubicada entre las recomendaciones.

Esta producción además está basada en una historia real y lleva por título “Bau, artista en guerra“, una entrega que puede complacer principalmente a los fanáticos del drama romántico.

Esta entrega se remonta a la Segunda Guerra Mundial y fue grabada en 2024; sin embargo, su estreno debió esperar un poco, para contar una historia de supervivencia, arte y el verdadero amor.

Sinopsis

La historia se basa en la vida de Joseph Bau, un diseñador gráfico judío nacido en 1920 que, mediante la batalla bélica, se encontraba en Cracovia-Plaszow, Polonia, con una misión.

Bau se encargaba de falsificar documentos para salvar a cientos de prisioneros mientras estaba encerrado en el campo de concentración y allí también vivió su clandestina historia de amor con su esposa, Rebecca. En la era posguerra, Bau siguió ayudando a sus compatriotas y también volvió a adentrarse en el orbe del arte y la animación. La trama se reduce a una duración de dos horas y 10 minutos.

Reparto

Emile Hirsch : Interpretará al protagonista Joseph Bau, el artista, colaborador y enamorado de la historia.

: Interpretará al protagonista Joseph Bau, el artista, colaborador y enamorado de la historia. Inbar Lavi : Será la esposa de Joseph, Rebecca, la que debe mantenerse en la clandestinidad.

: Será la esposa de Joseph, Rebecca, la que debe mantenerse en la clandestinidad. Yan Tual : Personifica a un malintencionado nazi llamado Frans Gruen.

: Personifica a un malintencionado nazi llamado Frans Gruen. Josh Zuckerman: Se convierte en el joven abogado austriaco, Michael.

¿Joseph Bau existió en la realidad?

Evidentemente, al tratarse de una película biográfica, “Bau, artista en guerra” narra lo que tuvo que pasar este hombre, Joseph, para sobrevivir al holocausto; luego de todo aquel proceso bélico, inauguró un estudio de grabación en Tel Aviv.

Más allá de la ficción, Joseph Bau fue un hombre multifacético conocido más tarde como el “Walt Disney de Israel” por ser pionero de la animación en dicho país.

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