Lele Pons enternece bailando “Gasolina” de Daddy Yankee con su hija

Tal parece que “Gasolina”, el éxito de Daddy Yankee, ahora tiene una nueva admiradora. Lele Pons compartió un video junto a su hija Eloísa en el que ambas disfrutan del clásico del reguetón.

La creadora de contenido, que vive con entusiasmo su primera experiencia como madre junto a Guaynaa, dejó ver un instante de su rutina familiar a pocas semanas de que la pequeña celebre su primer cumpleaños, previsto para el próximo 26 de julio.

En el video publicado en Instagram, Lele aparece con un short blanco y una “hoodie” del mismo color mientras sostiene un celular desde el que suena “Gasolina”. A su lado, Eloísa, apoyada sobre una mesa de centro, acompaña la música moviendo la cabeza y el cuerpo con un ritmo que despertó la ternura de miles de usuarios.

Como descripción del clip, la también cantante escribió: “Like mother, like daughter 😂🥹”.

Celebridades reaccionaron al video

La publicación no tardó en llenarse de comentarios de familiares y figuras del entretenimiento. Isadora Figueroa, hija menor de Chayanne y prima de Lele, celebró que la niña disfrute la música latina: “She’s one of us 🥹🥹🥹💛💛💛 (ella es una de nosotros)”, escribió.

La cantante brasileña Anitta también reaccionó al movimiento de la pequeña con un breve comentario: “La cabecita”, publicó, haciendo referencia a la forma en que Eloísa seguía el ritmo de la canción.

Desde la cuenta oficial de los Latin GRAMMY tampoco dejaron pasar el momento y señalaron: “Definitivamente tiene ADN de Lele y @guaynaa 🧬”. A los mensajes también se sumaron Jay Wheeler, Greeicy, Lili Estefan y Eliane Gallero, entre otros, quienes destacaron el carisma de la niña y la complicidad que comparte con sus padres.

En un gran momento profesional

Mientras disfruta de esta nueva etapa familiar, Lele Pons también continúa ampliando su carrera profesional. Hace apenas unas semanas anunció el lanzamiento de un podcast desarrollado en colaboración con Netflix e iHeartRadio, uno de los proyectos más ambiciosos de su trayectoria fuera de las redes sociales.

La influencer dio la noticia con un mensaje que expresó toda su emoción: “¡AHHHH! Tengo un podcast en Netflix con iHeart. ¡Nueva era!”, escribió.

La promoción del programa reunió además a varias figuras internacionales como Shakira, Zhamira Zambrano, Greeicy y Paris Hilton, quienes forman parte de la campaña de lanzamiento de esta nueva producción.

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