Netflix estrenará una serie documental del vuelo 571 de los Andes

La historia del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya volverá a la pantalla, esta vez desde una perspectiva distinta. Netflix anunció el estreno para 2026 de “Más allá de la sociedad”, una serie documental que profundizará en la tragedia ocurrida en la cordillera de los Andes en 1972 y reunirá, por primera vez en una misma producción, testimonios inéditos de sobrevivientes y familiares de las víctimas.

El proyecto llega después del éxito de “La sociedad de la nieve”, la película dirigida por J.A. Bayona y estrenada en 2023, basada en el libro homónimo de Pablo Vierci. Ahora, el cineasta español vuelve a involucrarse en esta historia como creador de una producción documental dirigida por Carlos Torres.

Un recorrido por las huellas que dejó la tragedia

Compuesta por tres episodios, “Más allá de la sociedad” reconstruye las cinco décadas posteriores al accidente del 13 de octubre de 1972, cuando el vuelo 571, que trasladaba a integrantes del club de rugby Old Christians Club de Montevideo, varios de sus allegados y cinco tripulantes con destino a Chile, se estrelló en territorio argentino.

De las 45 personas que viajaban a bordo, 16 sobrevivieron tras permanecer 72 días en la nieve antes de ser rescatadas. La nueva serie explora cómo aquella experiencia transformó para siempre la vida de quienes lograron regresar y también la de las familias que enfrentaron la pérdida de sus seres queridos.

Además de reconstruir los hechos, el documental analiza el impacto que la tragedia tuvo a nivel mundial y cómo dio origen a numerosos libros, películas y otras producciones inspiradas en aquellos acontecimientos.

El origen de una nueva producción

Netflix explicó que buena parte del elenco de “La sociedad de la nieve” viajó hasta el Valle de las Lágrimas, el lugar donde ocurrió el accidente, para participar en un encuentro que une la experiencia de quienes interpretaron esta historia con las personas que realmente la vivieron.

Fue precisamente esa visita la que impulsó la creación del documental. Según explicó J.A. Bayona, el recorrido permitió descubrir una conexión mucho más profunda entre la ficción y los protagonistas reales.

“Allí tomamos conciencia de hasta qué punto la historia real y las personas que vivieron la tragedia estaban ya íntimamente entretejidas con los que habíamos creado la ficción”, señaló el cineasta.

Con ese punto de partida, “Más allá de la sociedad” buscará ofrecer una mirada más amplia sobre uno de los episodios más impactantes del siglo XX, poniendo el foco no sólo en la supervivencia, sino también en las consecuencias humanas que permanecen más de medio siglo después.

Sigue leyendo:

Shakira rompe otra barrera histórica en Spotify con 100 millones de oyentes

U2 estrena “Street Of Dreams” con un videoclip grabado en la Ciudad de México

Bad Bunny logra nueve nominaciones al Emmy por su show de medio tiempo del Super Bowl