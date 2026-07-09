Jueza dicta un plazo a TV Azteca para cubrir sus deudas y evitar la “quiebra”

Durante este martes se dio a conocer que la cadena televisiva TV Azteca pasa por un proceso legal en el cual pueden ser declarados en quiebra si no cumplen con un requisito durante los próximos seis meses.

La información la dio a conocer el portal El País, dejando claro que la jueza federal Tessy del Rocío Covarrubias afirmó que la televisora incumplió en un pago generalizado de sus obligaciones y recientemente accedió a la propuesta de concurso mercantil que le planteó el equipo de la empresa del millonario Ricardo Salinas Pliego.

TV Azteca debe ponerse al día en los próximos seis meses

Para poder continuar sus labores sin novedad y que el canal no sea declarado en “quiebra”, la jueza ordenó un proceso de conciliación durante los próximos seis meses o 185 días naturales.

En ese periodo es necesario que la cadena llegue a un acuerdo con sus acreedores, algo a lo que el segundo canal más importante de México accedió, confirmándolo mediante un escrito.

“Esta resolución marca el inicio formal del proceso previsto en la Ley de Concursos Mercantiles y permitirá avanzar en la reorganización ordenada de los pasivos de la empresa, fortaleciendo su posición financiera a largo plazo”, indicó.

Jueza asigna intermediario entre TV Azteca y sus acreedores

El problema consiste en una deuda reclamada por acreedores en los Estados Unidos de presuntamente unos 580 millones de dólares. Por esa razón, la jueza asignó un intermediario para buscar una conciliación viable en este caso.

La resolución indica que la televisora puede seguir operando sin novedad, pero debe mantener su responsabilidad en cuanto a sus obligaciones, como pago de salarios, contribuciones fiscales y cuotas de seguridad social.

En caso de que en este periodo no se consiga el reflotamiento de sus finanzas, se procederá a la etapa de quiebra y liquidación de sus activos.

Cabe destacar que el dueño de la cadena, Ricardo Salinas, viene de perder una batalla legal a principios de este año contra el fisco mexicano. En ese momento, tuvo que cancelar la suma de 32.133 millones de pesos por adeudos fiscales vencidos. Pliego es dueño de: TV Azteca, Banco Azteca, Tiendas Elektra, Italika, Totalplay, entre otras empresas, y es considerado el quinto hombre más rico de México.

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