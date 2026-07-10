Día Nacional del Hot Dog: cómo conseguir gratis los nuevos panes de Pringles

El hot dog es un clásico del verano en los Estados Unidos, una fecha en la que hacen hasta concursos. Aprovechando ese gusto por este bocadillo tan apetecible, Pringles lanza una nueva línea de panecillos a base de papas: Pringles Pop Dog Buns, que estarán disponibles totalmente gratis con la compra de un Pringles Three-Pack.

Este nuevo producto viene a darle un nuevo giro al clásico perrito caliente con la incorporación de tres sabores icónicos: crema agria y cebolla, barbacoa, y mostaza con miel. El próximo lanzamiento será el 15 de julio a las 12 p.m. ET, con posibilidad de registro en OnceYouPopMarket.com.

Con esta nueva propuesta, la marca busca captar la atención de los consumidores durante la temporada de verano y los eventos relacionados con el Día Nacional del Perrito Caliente el 15 de julio.

¿A qué saben los nuevos Pringles Pop Dog Buns?

Los nuevos Pringles Pop Dog Buns son del tamaño de una lata de Pringles. Estarán disponibles al público de forma gratuita con la compra de un paquete de tres sabores de la marca, hasta agotar existencias.

Crema agria y cebolla: este pan suave combina el sabor ácido y cremoso tradicional.

este pan suave combina el sabor ácido y cremoso tradicional. Barbacoa: le da un giro a los perritos calientes con notas de sabor ahumado y dulce, ideal para la temporada de barbacoas.

le da un giro a los perritos calientes con notas de y dulce, ideal para la temporada de barbacoas. Mostaza con miel: una combinación clásica de aderezos ahora en un panecillo suave. Lo dulce de la miel y el toque ácido de la mostaza proporcionan una opción atrevida.

Paso a paso: así puedes conseguir tus panes gratis

Convirtiendo el pan en el rey con panecillos de edición limitada a base de papa en tres deliciosos sabores de Pringles: Crema agria y cebolla, barbacoa y mostaza con miel. Crédito: Pringles | Cortesía

Registro de alertas: los usuarios ya pueden registrarse en la web oficial OnceYouPopMarket.com (plataforma activa desde el pasado lunes 6 de julio) para recibir notificaciones de los lanzamientos.

los usuarios ya pueden registrarse en la web oficial (plataforma activa desde el pasado lunes 6 de julio) para recibir notificaciones de los lanzamientos. Próxima oportunidad de compra: luego del primer lanzamiento del miércoles 8 de julio, la segunda y última oportunidad para conseguir estos panes de edición limitada inspirados en Pringles será el próximo miércoles 15 de julio (coincidiendo con el Día Nacional del Hot Dog ), exactamente a las 12:00 p.m. hora del Este de EE. UU.

luego del primer lanzamiento del miércoles 8 de julio, la segunda y última oportunidad para conseguir estos inspirados en Pringles será el próximo miércoles 15 de julio (coincidiendo con el ), exactamente a las 12:00 p.m. hora del Este de EE. UU. Dinámica de la promoción: el producto se entregará de forma gratuita al adquirir el Pringles Three-Pack , un paquete que incluye los sabores Sour Cream & Onion, Honey Mustard y BBQ.

el producto se entregará de forma gratuita al adquirir el , un paquete que incluye los sabores Sour Cream & Onion, Honey Mustard y BBQ. Precio y canales de venta: el paquete tiene un costo de $6.97 USD y estará disponible hasta agotar existencias en la web oficial y en las tiendas de Instagram y Facebook de la marca.

Dos formas deliciosas de probar tus Pop Dog Buns

Pringles comparte dos recetas para darle un toque extra de sabor a las barbacoas de verano. Crédito: Pringles | Cortesía

Los nuevos panecillos buscan darle un toque extra de sabor a los populares y tradicionales perritos calientes con dos recetas sencillas y deliciosas, ideales para la temporada de parrillas.

Receta: Street Corn Pop Dog

Ingredientes

Salchichas de tu elección.

Tocino en tiras (suficiente para envolver cada salchicha).

(suficiente para envolver cada salchicha). Panes Pringles® Sour Cream & Onion Pop Dog Buns .

. 2 tazas de elote (maíz desgranado).

(maíz desgranado). 2 cucharadas de mantequilla derretida.

¼ taza de mayonesa.

¼ taza de crema agria.

½ taza de queso cotija (más una porción extra para espolvorear al final).

(más una porción extra para espolvorear al final). 1 cucharada de jugo de limón.

2 cucharadas de cilantro fresco.

Sazonador de chile y limón al gusto.

Paso a paso

Para el aderezo: mezcla las 2 tazas de maíz tierno, las 2 cucharadas de mantequilla derretida, el ¼ taza de mayonesa, el ¼ taza de crema agria, la ½ taza de queso cotija, la 1 cucharada de jugo de limón y las 2 cucharadas de cilantro. Deja reposar mientras asas las salchichas. Envuelve la salchicha con una tira de tocino y ponla a la parrilla hasta que quede crujiente. Una vez esté lista, coloca la salchicha en el pan Pringles® Sour Cream & Onion Pop Dog Bun. Sirve la mezcla de maíz y salsas sobre el hot dog. Añade otra buena porción de queso cotija por encima. Espolvorea un toque de sazonador de chile y limón y ¡a disfrutar!

Receta 2: Colombian-Style Pop Dog

Ingredientes

Salchichas cocidas.

Panes Pringles BBQ Pop Dog Buns .

. Queso mozzarella rallado (cantidad al gusto para fundir).

rallado (cantidad al gusto para fundir). Mermelada de piña .

. Salsa rosada (preparada mezclando dos partes de mayonesa por una parte de kétchup).

(preparada mezclando dos partes de mayonesa por una parte de kétchup). Papas Pringles BBQ (trituradas, para el toque crujiente final).

Paso a paso

Coloca una salchicha cocida dentro de un pan Pringles BBQ Pop Dog Bun, agrega queso mozzarella rallado por encima y caliéntalo para que se derrita deliciosamente. Para darle un toque extra de sabor, añade una cucharada de mermelada de piña y extiéndela de manera uniforme. Incorpora un toque de salsa rosada, espolvorea con las papas Pringles BBQ trituradas para darle un toque crujiente y ¡a disfrutar!

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